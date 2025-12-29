1. Chúc bạn tôi năm mới đau đầu vì giàu - mệt mỏi vì quá giỏi - buồn phiền vì nhiều tiền - ngang trái vì xinh gái - và mất ngủ vì không có đối thủ. Tôi luôn ở đây để hưởng ké sự giàu sang, sung túc của bạn!

2. Chúc cậu năm mới "1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ"!

3. Mong bạn năm mới, sức khỏe có dư, nỗi buồn có hạn. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, quanh năm có quà, không quên... chia tôi.

4. Năm mới 2026 tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Thỉnh thoảng, tài khoản dư nhiều quá thì hãy nhớ tới người bạn này nhé!

5. Chúc bạn yêu năm mới sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. Sớm thoát kiếp ế trường kỳ bạn nhé!

6. Năm mới chúc anh em sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền.

7. Chúc bạn khoẻ như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh ranh như cáo, ăn nhiều như….heo.

15 lời chúc tết Dương lịch 2026 gửi nhóm bạn thân "lầy lội". Ảnh minh họa: Freepik

8. Chúc bạn năm 2026 xinh hơn hoa, tiền vào nhà như cá gặp nước, ế thì chớ buồn vì "đẹp mà độc thân" mới đỉnh.

9. Chúc bạn yêu tân niên sung túc, lắm phúc nhiều duyên, sớm có người yêu, tâm hồn vui sướng, trong túi nhiều tiền, thành công mĩ mãn.

10. Chúc bạn năm mới gặp đối tác tới đâu là hợp đồng tiền tỷ ký ngay tới đó, việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi... để thường xuyên mời tôi đi ăn lẩu chia vui.

11. Tết này ăn ít để khỏi béo, uống ít để khỏi say, nhưng yêu thương thì đong đầy, không thể đo đếm hết nha.

12. Chúc bạn năm mới lắm tiền, nhiều của, đào hoa mở lối, sớm gặp người thương. Mãi bên tôi bạn thân nhé!

13. Năm mới, chúc bạn công việc thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, khó nào cũng xong.

14. Tôi chúc bạn có một năm đong đầy phú quý với 12 tháng tràn đầy may mắn. Chúc bạn có 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công và 31.536.000 giây thịnh vượng.

15. Chúc bạn năm mới không bị "deadline dí", chỉ bị "tiền dí". Năm mới hết mình nhưng đừng hết tiền bạn nhé.

(Tổng hợp)

Tết Dương lịch 2026 chỉ nghỉ 1 ngày, khách Việt chọn du lịch ở đâu? Dù tết Dương lịch 2026 người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày (thứ Năm) nhưng nhiều người có xu hướng kết hợp nghỉ phép, nghỉ cuối tuần để thực hiện hành trình du lịch dài bên người thân, gia đình.



