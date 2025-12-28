Lời chúc tết Dương lịch ngọt ngào dành cho người yêu

1. Cảm ơn em yêu đã bên anh suốt năm qua, mang tới những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Chúc em năm mới 2026 nhiều niềm vui, thành công. Anh sẽ luôn nỗ lực trở thành chỗ dựa vững chắc cho em! Yêu em rất nhiều.

2. Anh sẽ nói yêu em trong 365 ngày sắp đến, sẽ không khiến muộn phiền lưu trên mắt em lâu. Yêu em sâu đậm cho đến mãi về sau. Yêu em dài lâu đến sông cạn đá mòn. Cảm ơn tất cả những điều em mang đến. Mãi yêu em.

3. Năm mới đến, điều anh mong nhất không phải là may mắn hay thành công, mà là được tiếp tục đi cùng em trong từng khoảnh khắc. Em chính là thành công lớn nhất của cuộc đời anh.

4. Có em trong đời, mọi ngày với anh đều trở thành ngày đặc biệt. Năm mới sắp đến, anh chỉ mong có thêm thật nhiều thời gian để yêu em, chăm sóc em và cùng em xây dựng những điều tốt đẹp mà cả hai đã từng mơ ước.

5. Em chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và cùng em bước qua mọi khó khăn. Em biết, bao năm qua anh đã vất vả và lo lắng cho em nhiều. Cảm ơn anh đã dành những điều tốt đẹp nhất cho em.

6. Năm mới đến, chúc tình yêu của em/anh luôn tràn đầy năng lượng, đạt được mọi mục tiêu và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những chương mới thật đẹp, thật đáng nhớ.

7. Dù khoảng cách xa xôi, nhưng tình yêu của em/anh dành cho anh/em vẫn luôn đong đầy. Chúc em/anh năm mới an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ sớm có những giao thừa ở bên nhau!

8. Mỗi khoảnh khắc xa nhau là thử thách, nhưng cũng là động lực để em/anh cố gắng hơn. Chúc anh/em năm mới có nhiều kỷ niệm đẹp, và biết rằng em/anh luôn đợi anh/em.

9. Em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời trao cho anh. Chúc người yêu của anh năm mới thật nhiều may mắn, thành công, ngọt ngào.

10. Khép lại năm cũ với những kỷ niệm đẹp, mở ra năm mới với những hy vọng tươi sáng. Anh yêu em!