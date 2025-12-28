1. Cảm ơn em yêu đã bên anh suốt năm qua, mang tới những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Chúc em năm mới 2026 nhiều niềm vui, thành công. Anh sẽ luôn nỗ lực trở thành chỗ dựa vững chắc cho em! Yêu em rất nhiều.
2. Anh sẽ nói yêu em trong 365 ngày sắp đến, sẽ không khiến muộn phiền lưu trên mắt em lâu. Yêu em sâu đậm cho đến mãi về sau. Yêu em dài lâu đến sông cạn đá mòn. Cảm ơn tất cả những điều em mang đến. Mãi yêu em.
3. Năm mới đến, điều anh mong nhất không phải là may mắn hay thành công, mà là được tiếp tục đi cùng em trong từng khoảnh khắc. Em chính là thành công lớn nhất của cuộc đời anh.
4. Có em trong đời, mọi ngày với anh đều trở thành ngày đặc biệt. Năm mới sắp đến, anh chỉ mong có thêm thật nhiều thời gian để yêu em, chăm sóc em và cùng em xây dựng những điều tốt đẹp mà cả hai đã từng mơ ước.
5. Em chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và cùng em bước qua mọi khó khăn. Em biết, bao năm qua anh đã vất vả và lo lắng cho em nhiều. Cảm ơn anh đã dành những điều tốt đẹp nhất cho em.
6. Năm mới đến, chúc tình yêu của em/anh luôn tràn đầy năng lượng, đạt được mọi mục tiêu và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những chương mới thật đẹp, thật đáng nhớ.
7. Dù khoảng cách xa xôi, nhưng tình yêu của em/anh dành cho anh/em vẫn luôn đong đầy. Chúc em/anh năm mới an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ sớm có những giao thừa ở bên nhau!
8. Mỗi khoảnh khắc xa nhau là thử thách, nhưng cũng là động lực để em/anh cố gắng hơn. Chúc anh/em năm mới có nhiều kỷ niệm đẹp, và biết rằng em/anh luôn đợi anh/em.
9. Em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời trao cho anh. Chúc người yêu của anh năm mới thật nhiều may mắn, thành công, ngọt ngào.
10. Khép lại năm cũ với những kỷ niệm đẹp, mở ra năm mới với những hy vọng tươi sáng. Anh yêu em!
1. Chúc em yêu năm mới ăn nhiều không lo béo, ngủ không lo dậy muộn, yêu anh mãi không bao giờ chán.
2. Chúc người yêu của anh năm mới không sợ deadline, không thiếu lì xì và năm nay yêu anh hơn năm cũ.
3. Chúc tình yêu của tôi năm mới 2026 thật xinh đẹp, nhiều tiền và bớt ghen cho anh dễ thở nha, cục cưng!
4. Chúc anh yêu năm mới tiễn hết cái xui, đón vui vào cửa, vận đổi lên lương, đời thường sung túc, lời chúc còn dài, chúc hoài chưa hết, cái Tết năm nay, làm ngay đám cưới, yêu tới muôn năm, hỡi anh yêu nhé!
5. Chúc em yêu đón ngày nghỉ tết Dương lịch 2026 vui vẻ, ăn uống thả ga nhưng đừng quên anh luôn là kẻ si tình, chờ em trả lời tin nhắn.
6. Lời chúc này không phải chất gây nghiện nhưng chứa rất nhiều đường. Nhưng đường ngọt mấy cũng không ngọt ngào bằng trái tim em. Chúc anh năm mới hạnh phúc và thành công nhé!
7. Chúc em 12 tháng thành công, 52 tuần vui vẻ, 365 ngày yêu thương, 8.760 giờ đáng nhớ, 525.600 phút may mắn và 31.536.000 giây hạnh phúc. Yêu em!
8. Năm 2026, chúc em yêu: sự nghiệp thăng tiến, nhan sắc thăng hạng. Việc của em là xinh đẹp, việc còn lại để anh lo.
9. Chúc bé yêu của anh năm mới luôn vui vẻ, chạy deadline nhanh "như ngựa phi" để có nhiều thời gian bên anh hơn nhé.
10. Năm mới chúc anh yêu: sức khỏe vô biên - kiếm được nhiều tiền - đời sướng như tiên - và yêu em triền miên không dứt.