Tết Dương lịch là thời điểm đặc biệt để mọi người nhìn lại một năm đã qua và hướng về những cơ hội mới. Đây cũng là dịp để chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp…

Dưới đây là 20 lời chúc tết Dương lịch ý nghĩa và may mắn chào mừng năm mới 2026:

1. Năm mới đến, mong rằng bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng mọi khoảnh khắc và đủ dũng khí để đối mặt với mọi thử thách. Chúc bạn một năm 2026 tràn đầy năng lượng và thành công.

2. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho bạn những cơ hội mới, những bước ngoặt quan trọng và tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc bạn một năm 2026 tuyệt vời.

3. Hy vọng rằng 2026 sẽ là năm bạn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, sự sáng tạo trong công việc và niềm vui trong mọi điều nhỏ nhặt của cuộc sống.

4. Chúc bạn năm mới thuận buồm xuôi gió, có những chuyến đi đầy lý thú với những trải nghiệm tuyệt vời và những người bạn đồng hành đáng trân trọng.

5. Nhân dịp tết Dương lịch 2026, chúc bạn luôn trọn vẹn yêu thương, ấm áp gia đình và đủ đầy những điều bạn mong ước.

6. Đón chào năm 2026. Chúc bạn năm nay có đủ sức khỏe để làm việc bạn yêu, đủ thời gian để yêu thương người bạn quý.

7. Cầu mong năm 2026 sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn, hạnh phúc. Trend nào hot - bạn bắt chước, lộc nào tới - bạn nhận trước, chúc bạn năm mới thời tới cản không kịp.

8. Năm mới đến rồi, chúc cho những khó khăn sẽ chỉ là bài học, còn thành công sẽ là hành trang cùng bạn đi xa hơn mỗi ngày.

9. Hy vọng Tết này mang đến cho bạn thật nhiều cơ hội, và bạn sẽ nắm bắt tất cả bằng bản lĩnh của mình.

10. Tết này chúc bạn đủ yêu thương để hạnh phúc, đủ kiên trì để tiến bước và đủ may mắn để thành công.

Lời chúc tết Dương lịch 2026 không chỉ truyền tải những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp mà còn là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm đối với những người xung quanh. Ảnh: Freepik

11. Chúc cho năm mới mang theo sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc đến với mọi nhà, mọi người đều đón nhận những điều tốt đẹp.

12. Chúc mừng năm mới! Mong rằng bạn sẽ luôn có những người thân yêu bên cạnh, những ước mơ để theo đuổi và những kỷ niệm đẹp để lưu giữ trong năm 2026 này.

13. Năm mới 2026, chúc gia đình chúng ta luôn đầm ấm, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Cầu mong sức khỏe và may mắn luôn đồng hành với mọi thành viên trong nhà. Yêu thương mãi mãi!

14. Một năm mới lại đến, là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, thay đổi những điều chưa hoàn hảo và tiến về phía trước. Chúc bạn một năm 2026 đầy ắp niềm vui, tình yêu và thành công.

15. Hy vọng năm 2026 sẽ mang đến cho bạn sức khỏe dồi dào, tâm trí bình an và những trải nghiệm thú vị. Chúc bạn mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đầy ắp niềm vui.

16. Chúc gia đình ta một năm mới an khang, thịnh vượng. Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên cạnh mọi thành viên trong gia đình, tài lộc và may mắn sẽ gõ cửa mỗi ngày.

17. Năm mới, con chỉ mong mỗi dịp Tết đến, cả nhà lại có thể quây quần bên nhau, cùng trò chuyện, cùng sẻ chia những khoảnh khắc đáng nhớ. Gia đình chính là nơi ấm áp nhất trong lòng con. Chúc mừng năm mới!

18. Chúc mọi người năm mới có 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công và 31.536.000 giây vạn sự như ý.

19. Những niềm vui của năm mới có thể kéo dài mãi trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có thể tìm thấy được ánh sáng dẫn đến thành công, cái đích mà bạn luôn mong muốn. Happy New Year!

20. Đêm sẽ tối, ngày sẽ sáng, chúc bạn năm mới có cuộc sống luôn tươi sáng, gặp nhiều may mắn và thành công. Chúc mừng năm mới!