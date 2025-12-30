Lời chúc tết Dương lịch 2026 hay, trọn vẹn ý nghĩa gửi đến ông bà

1. Chào mừng năm mới 2026. Con kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho ông bà mãi sống khỏe, sống vui bên con cháu.

2. Nhân dịp tết Dương lịch 2026, con kính chúc ông bà an khang, hạnh phúc và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình.

3. Năm mới, con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc viên mãn.

Ảnh minh họa: P.X

4. Nhân dịp năm mới, con kính chúc ông bà vạn sự như ý, phúc thọ an khang.

5. Mừng năm mới 2026. Chúng con kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, 4 mùa bình an, niềm vui viên mãn.

6. Nhân dịp năm mới, chúc ông bà phúc thọ song toàn, an yên vui vẻ

7. Chúc mừng năm mới 2026! Kính chúc ông bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.

8. Năm mới, con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến ông bà. Kính chúc ông bà mãi an lành, sống khỏe, sống vui, trăm năm viên mãn.

9. Nhân dịp năm mới, con chúc ông bà sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn luôn là gương sáng, niềm vui, niềm tự hào của cả gia đình.

10. Năm mới vừa đến, con chúc ông bà tài lộc đầy nhà, sức khỏe như cây tùng, cây bách trăm năm vững chãi.