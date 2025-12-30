1. Chào mừng năm mới 2026. Con kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho ông bà mãi sống khỏe, sống vui bên con cháu.
2. Nhân dịp tết Dương lịch 2026, con kính chúc ông bà an khang, hạnh phúc và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình.
3. Năm mới, con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc viên mãn.
4. Nhân dịp năm mới, con kính chúc ông bà vạn sự như ý, phúc thọ an khang.
5. Mừng năm mới 2026. Chúng con kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, 4 mùa bình an, niềm vui viên mãn.
6. Nhân dịp năm mới, chúc ông bà phúc thọ song toàn, an yên vui vẻ
7. Chúc mừng năm mới 2026! Kính chúc ông bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.
8. Năm mới, con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến ông bà. Kính chúc ông bà mãi an lành, sống khỏe, sống vui, trăm năm viên mãn.
9. Nhân dịp năm mới, con chúc ông bà sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn luôn là gương sáng, niềm vui, niềm tự hào của cả gia đình.
10. Năm mới vừa đến, con chúc ông bà tài lộc đầy nhà, sức khỏe như cây tùng, cây bách trăm năm vững chãi.
11. Chúc mừng năm mới 2026! Con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sống an nhiên bên con cháu. Bố mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có trong cuộc đời này. Con sẽ cố gắng làm thật tốt mọi việc để bố mẹ luôn tự hào về con.
12. Năm mới đến, con mong bố mẹ mãi mạnh khỏe, vui vẻ và bên con thật lâu. Cảm ơn bố mẹ đã cho con một gia đình yêu thương, ấm áp. Con yêu bố mẹ thật nhiều. Chúc mừng năm mới cả nhà mình.
13. Con chúc bố mẹ năm 2026 tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và luôn được bao quanh bởi tiếng cười của gia đình. Chúng con có được ngày hôm nay là nhờ công ơn của bố mẹ. Con không mong gì hơn, chỉ mong bố mẹ sống lâu, mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho các con.
14. Một năm mới nữa lại đến rồi, thời gian càng trôi nhanh thì lưng mẹ càng thêm còng, tóc bố thêm sợi bạc. Vì vậy, tình thương của anh chị em chúng con dành cho bố mẹ lại càng thêm dày. Tết đến, con gửi đến bố mẹ ngàn lời yêu thương trìu mến. Kính chúc bố mẹ thêm nhiều hạnh phúc, sống vui, sống khỏe.
15. Nhân dịp năm mới, con xin chúc bố mẹ và gia đình mình có một năm mới giàu sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong công việc.
16. Tết Dương lịch 2026 đến rồi, con chúc bố mẹ an khang, tinh tấn, mãi mãi bên con cháu và luôn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi. Con cảm ơn bố mẹ luôn yêu thương con, trao cho con sự bao dung dù con có sai lầm.
17. Năm mới, con mong bố mẹ luôn bình an, hạnh phúc. Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương và hy sinh tất cả vì con, vì cháu. Chúc gia đình ta mãi là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
18. Bố mẹ là món quà lớn nhất của đời con. Chúc bố mẹ năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình yên. Con yêu bố mẹ thật nhiều!
19. Chúc mừng năm mới 2026! Con biết ơn bố mẹ vì tất cả những gì đã làm cho con. Mong bố mẹ mãi khỏe mạnh và vui vẻ bên gia đình. Năm mới này, con hứa sẽ làm thật tốt mọi việc như sự kỳ vọng của bố mẹ.
20. Con chúc bố mẹ một năm mới trọn vẹn yêu thương, hạnh phúc và sức khỏe. Bố mẹ mãi là người con yêu thương và kính trọng nhất. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng con sẽ luôn cố gắng, vì con biết có bố mẹ luôn bên con.