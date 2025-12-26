1. As we bid farewell to the old year, let’s welcome the new one with open arms. May you achieve all your dreams and aspirations.

Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới với những hi vọng ngập tràn. Chúc bạn đạt được mọi ước mơ và hoài bão.

2. Embrace the lessons of the past year and look forward to the hope of the new. Wishing you good health, success, and endless blessings. Happy New Year!

Hãy trân trọng những bài học của năm cũ và hướng về niềm hi vọng của năm mới. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, thành công, và may mắn vô biên. Chúc mừng năm mới!

3. To a year of love, growth, and unending joy. May you be surrounded by those who cherish and uplift you.

Chúc một năm tràn đầy tình yêu, sự phát triển và niềm vui bất tận. Mong bạn luôn được bao quanh bởi những người yêu thương và nâng đỡ bạn.

4. Every sunrise in 2026 is a chance to start fresh, every sunset a moment to be thankful. Happy New Year!

Mỗi bình minh trong năm 2026 là cơ hội để bắt đầu mới, mỗi hoàng hôn là khoảnh khắc để biết ơn. Chúc mừng năm mới!

5. As the clock strikes twelve, may your year be filled with laughter and light.

Khi đồng hồ điểm 12h, chúc bạn một năm tràn ngập tiếng cười và ánh sáng.

6. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng này luôn ở bên cuộc sống tuyệt vời của bạn. Chúc bạn năm tới luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió.

7. With 2026 fast approaching, we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring health, prosperity, and peace to us all?

Năm 2026 đang đến gần, chúng tôi chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất và năm mới thật hạnh phúc. Cầu mong năm nay mang lại sức khỏe, thịnh vượng, và bình an cho tất cả chúng ta.

8. Nice day, new year, my dears! By all myheart, I wish you will improve in love, in common sense and more healthily. Maybe these are the most valuable properties.

Chúc một ngày tốt lành, năm mới, các bạn ơi! Bằng cả trái tim mình, tôi cầu chúc bạn sẽ tiến bộ hơn trong tình yêu, tình cảm thủy chung và ngày càng khoẻ mạnh hơn. Có thể đây là những tài sản có giá trị nhất.

9. Everything starts with the new year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise.

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc và những tháng ngày đầy triển vọng.

10. In 2026, may you find happiness in the little things and greatness in the big ones.

Trong năm 2026, mong bạn tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé và vĩ đại trong những việc lớn lao.

Những lời chúc tết Dương lịch 2026 bằng tiếng Anh được gửi gắm tới bạn bè quốc tế chứa đựng nhiều ý nghĩa và thể hiện mối quan hệ thân thiết bền chặt. Ảnh: Freepik

11. As we enter 2026, may love and joy be your constant companions.

Khi chúng ta bước vào năm 2026, mong rằng tình yêu và niềm vui sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

12. Step into the New Year with hope and excitement – it’s yours to conquer!

Hãy bước vào năm mới với hi vọng và sự hứng khởi – đó là năm của bạn để chinh phục!

13. Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Happy New Year!

Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh Phúc, Thịnh Vượng và Tình Yêu. Chúc mừng năm mới!

14. You are my sunshine, my happiness and my everything. Here's to a wonderful 2026 by your side.

Em/anh là ánh nắng, niềm hạnh phúc và tất cả của anh/em. Chúng ta hãy cùng nhau đón một năm 2026 tuyệt vời.

15. Be thankful for the prior year and hopeful about the next. Wishing you much prosperity good health and good luck!

Hãy biết ơn năm cũ và hi vọng vào một năm mới. Chúc bạn an khang thịnh vượng.

16. Cheers to another year of making unforgettable memories with you!

Chúc mừng một năm nữa chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên!

17. A new year, a new start and way to go! Wish you a successful and glorious new year.

Chúc bạn một năm mới với sự khởi đầu mới và những hướng đi mới. Chúc bạn thành công và vẻ vang trong năm mới.

18. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful new year! Happy new year 2026.

Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời! Chúc mừng năm mới 2026!

19. Happy New Year 2026! Wishing you and your family a joyful, healthy, and prosperous new year. Here's to a year of laughter, love, and success.

Chúc mừng năm mới 2026. Chúc bạn và gia đình một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và thịnh vượng. Chúc bạn tràn ngập tiếng cười, tình yêu và thành công.

20. May your new year be filled with success and all your plans come to fruition. Wishing you endless blessings in the year ahead.

Chúc năm mới của bạn đầy thành công và mọi kế hoạch đều suôn sẻ. Mong bạn nhận được thật nhiều phước lành trong năm tới.