1. Ngày Valentine trắng 14/3 này, anh muốn nói rằng: cảm ơn em đã đến và làm cuộc sống của anh trở nên ngọt ngào hơn mỗi ngày. Anh yêu em!
2. Mỗi ngày bên em đều giống như Valentine, nhưng hôm nay 14/3, anh muốn nói lại lần nữa: anh yêu em rất nhiều.
3. Em chính là món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã gửi đến cho anh. Valentine trắng 14/3, anh chỉ mong chúng ta sẽ còn cùng nhau đón thật nhiều mùa yêu thương nữa.
4. Tình yêu của anh dành cho em không chỉ là lời nói trong ngày đặc biệt. Đó là cảm xúc anh cảm nhận mỗi ngày khi nghĩ về em. Valentine trắng này, anh muốn nói rằng anh sẽ luôn trân trọng em. Anh yêu em rất nhiều.
5. Có em bên cạnh, mọi khoảnh khắc của anh đều trở nên đáng nhớ. Em là lý do khiến anh luôn mỉm cười mỗi ngày. Valentine trắng 14/3, anh chỉ mong chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau như hôm nay.
6. Valentine trắng là dịp để anh nói lời cảm ơn với em. Cảm ơn vì đã yêu anh, tin anh và luôn ở cạnh, tiếp sức cho anh mỗi ngày. Anh yêu em.
7. Tình yêu của chúng ta có thể bắt đầu rất đơn giản. Nhưng anh tin rằng nó sẽ trở thành câu chuyện đẹp nhất trong cuộc đời mình. Valentine trắng 14/3, anh mong chúng ta sẽ mãi bên nhau.
8. Em chính là ánh nắng dịu dàng trong cuộc sống của anh. Mỗi khi nghĩ về em, anh luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Ngày 14/3, anh muốn gửi đến em thật nhiều yêu thương.
9. Tình yêu của anh dành cho em không quá ồn ào. Nhưng nó luôn chân thành và sâu sắc. Valentine trắng này, anh chỉ mong em luôn hạnh phúc khi ở bên anh.
10. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng anh biết một điều chắc chắn rằng anh yêu em rất nhiều. Valentine trắng hạnh phúc nhé, cô gái đặc biệt của anh.
11. Em biết không, anh đang tự hỏi rằng đồng hồ của anh hỏng hay thời gian quay lưng với anh mất rồi. Bởi khi bên em, anh chẳng bao giờ thấy đủ. Anh hy vọng chúng ta sẽ còn cùng nhau đi qua thật nhiều mùa Valentine trắng yêu thương nữa.
12. Nhân ngày 14/3, chúc em luôn xinh đẹp, tươi vui và thật hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta nhé. Cảm ơn em đã luôn yêu thương và tin tưởng anh. Yêu em!
13. Chỉ cần em cười, thế giới của anh đã đủ đầy. Valentine trắng 14/3, anh muốn gửi đến em tất cả yêu thương của mình.
14. Em biết không? Em chính là mảnh ghép quan trọng, là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của anh. Ngày Valentine trắng này, anh mong sao em sẽ luôn xinh đẹp, tươi vui và hạnh phúc em yêu nhé. Yêu em hơn những gì anh nói.
15. Em là ánh nắng dịu dàng trong cuộc đời anh. Anh yêu cách em bước vào cuộc đời anh và ở lại. Valentine trắng hạnh phúc nhé, cô gái anh thương nhất.
1. Valentine trắng 14/3, em chỉ muốn nói rằng em rất may mắn khi có anh trong cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương và ở bên em. Em yêu anh rất nhiều.
2. Anh chính là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời em. Từ khi có anh, mọi ngày đều trở nên đặc biệt hơn. Valentine trắng hạnh phúc nhé, người em yêu.
3. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em trong mọi khoảnh khắc. Dù vui hay buồn, anh vẫn là người khiến em cảm thấy bình yên. Em yêu anh rất nhiều.
4. Valentine trắng 14/3, em chỉ mong chúng ta sẽ còn cùng nhau đón thật nhiều mùa yêu thương nữa. Nắm tay nhau thật lâu nhé anh.
5. Em thích cách anh quan tâm và chăm sóc em mỗi ngày. Những điều nhỏ bé anh làm luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc. Valentine trắng này, em muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều.
6. Valentine trắng này em muốn gửi đến anh tất cả tình yêu của mình. Mong rằng chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau như hôm nay.
7. Ngày 14/3, em muốn nói với anh rằng anh là người khiến em tin rằng tình yêu thật sự tồn tại. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn và dịu dàng với em. Em yêu anh.
8. Anh chính là món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời dành cho em. Mỗi ngày bên anh đều khiến em cảm thấy hạnh phúc. Valentine trắng 14/3, em muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều.
9. Nếu có ai đó hỏi em hạnh phúc là gì? Em sẽ tựa vào vai anh và nói hạnh phúc đơn giản chỉ là em được ở bên anh như lúc này. Chúc mừng anh yêu ngày 14/3.
10. Em cho phép anh yêu em, thương em và trân trọng em nhiều hơn... đây là đặc quyền dành cho anh. Mình mãi bên nhau qua nhiều mùa Valentine trắng nữa anh nhé.
11. Valentine trắng 14/3, em chỉ mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bởi hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em.
12. Em yêu cách anh quan tâm em mỗi ngày. Những điều giản dị ấy khiến em cảm thấy thật đặc biệt. Valentine trắng hạnh phúc nhé, người con trai em thương nhất.
13. Anh là người khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt. Em yêu những khoảnh khắc được ở bên anh. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em theo cách chân thành nhất. Chúc mừng anh yêu ngày 14/3.
14. Valentine trắng 14/3, em muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã là người em yêu và luôn muốn ở bên mỗi ngày.
15. Em luôn cảm thấy bình yên khi ở bên anh. Chỉ cần anh cười, ngày của em đã trở nên trọn vẹn. Valentine trắng này, em mong anh sẽ luôn hạnh phúc.