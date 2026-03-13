Valentine trắng 14/3 là dịp đặc biệt để các cặp đôi bày tỏ tình cảm sau ngày Valentine đỏ. Với những người yêu xa, khoảng cách địa lý đôi khi khiến việc thể hiện tình yêu trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, một lời chúc chân thành, ngọt ngào có thể giúp người ấy cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương dù hai người không ở cạnh nhau.

Lời chúc Valentine trắng dành cho bạn gái ở xa

1. Dù khoảng cách xa đến đâu, trái tim anh vẫn luôn ở bên em. Chúc em Valentine trắng thật ngọt ngào.

2. Valentine trắng 14/3 anh không thể ở bên em nhưng tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho em thì luôn trọn vẹn. 14/3 này mong sớm được ôm em thật chặt. Yêu em!

3. Xa nhau mới biết nhớ nhiều đến thế. Khoảng cách không thể làm nhạt đi tình yêu anh dành cho em. Chúc em ngày 14/3 thật hạnh phúc.

4. Chỉ cần nghĩ đến em, mọi khoảng cách đều trở nên nhỏ bé. Chúc cô gái anh yêu có một Valentine trắng thật ngọt ngào và nhiều niềm vui.

5. Mỗi ngày xa em là một ngày anh mong được gặp lại em. Mong một ngày gần nhất, Valentine trắng sẽ không còn là ngày chúng ta ở xa. Yêu em thật nhiều.

6. Valentine trắng này anh gửi em ngàn nỗi nhớ. Xa em là điều khó nhất, nhưng yêu em là điều tuyệt vời nhất. Chúc mừng em yêu ngày 14/3.

7. Mong rằng khoảng cách chỉ là thử thách nhỏ cho tình yêu của chúng ta. Chúc em Valentine trắng ngọt ngào như chính nụ cười của em.

8. Xa em nhưng chưa từng xa trái tim em. Valentine trắng này anh chỉ ước được ở bên em. Tình yêu của chúng ta mạnh hơn mọi khoảng cách.

9. Em là lý do khiến mọi khoảng cách trở nên đáng giá. Chúc em một ngày 14/3 thật ấm áp. Mong đến ngày hai ta được gặp nhau.

10. Dù không ở cạnh em, anh vẫn luôn hướng về em. Valentine trắng này anh gửi em ngàn nỗi nhớ. Chúc cô gái anh yêu có một ngày 14/3 thật tuyệt vời.

Ảnh minh họa: FP

Lời chúc Valentine trắng dành cho bạn trai ở xa

1. Valentine trắng này em không thể ở bên anh, nhưng trái tim em thì luôn ở cạnh anh. Chúc anh một ngày 14/3 thật hạnh phúc.

2. Mong rằng khoảng cách chỉ là thử thách nhỏ cho tình yêu của chúng ta. Chúc anh Valentine trắng ngọt ngào. Yêu anh.

3. Dù chúng ta ở xa nhau, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn luôn đầy ắp. Chúc anh Valentine trắng thật hạnh phúc. Mong sớm được gặp và ôm anh.

4. Chúc anh một Valentine trắng thật vui vẻ và luôn nhớ rằng ở nơi xa luôn có người mong chờ và rất yêu anh.

5. Valentine trắng 14/3 em gửi đến anh cả bầu trời thương nhớ và mong sớm được gặp lại anh. Yêu anh.

6. Khoảng cách không thể làm phai nhạt tình yêu em dành cho anh. Em nhớ anh rất nhiều. Mong những ngày 14/3 sau này chúng ta được bên nhau.

7. Valentine trắng năm nay em nợ anh một cái ôm thật lâu khi chúng ta gặp lại. Yêu anh.

8. Chỉ cần nghĩ đến anh, mọi khoảng cách đều trở nên nhỏ bé. Gửi những lời chúc tuyệt vời nhất đến người em yêu nhân ngày Valentine trắng.

9. Anh ở xa nhưng luôn ở rất gần trong trái tim em. Chỉ cần có anh, mọi chờ đợi đều trở nên xứng đáng. Chúc anh yêu ngày 14/3 thật nhiều niềm vui.

10. Valentine trắng này em gửi anh một lời hứa: em sẽ luôn yêu anh. Chúc chàng trai của em có một ngày 14/3 thật ấm áp và hạnh phúc.