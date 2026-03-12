14/3 là ngày Valentine trắng, hay còn gọi là White Day theo tiếng Anh và "wasei-eigo" trong tiếng Nhật. Về cơ bản, Valentine trắng bắt nguồn từ Nhật Bản vào cuối thập niên 1970.
Ngày Valentine trắng 14/3 ra đời thông qua một câu chuyện dễ thương và trong trẻo của một cặp đôi tại Nhật.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 14/3, một chàng trai bán kẹo dẻo quyết định tự tay làm một chiếc hộp kẹo màu trắng thật to để đáp lại tình cảm mà bạn gái đã dành cho anh vào ngày Valentine đỏ trước đó - ngày 14/2.
Trên thực tế, ngày Valentine trắng được tổ chức vào năm 1977 tại Nhật Bản bởi một công ty bánh kẹo.
Họ muốn quảng bá sản phẩm của mình nên tổ chức sự kiện "Ngày kẹo dẻo" cho nam giới vào 14/3. Dù không gây được tiếng vang lớn nhưng cái tên "Valentine trắng" được đông đảo mọi người biết đến từ đó.
Năm 1978, công ty này chính thức gọi ngày 14/3 hằng năm là ngày Valentine trắng.
Theo truyền thống, nếu Valentine đỏ 14/2 là cơ hội để phái nữ thể hiện tình cảm thì Valentine trắng 14/3 chính là dịp để phái nam đưa ra câu trả lời của mình. Đây là một nét đẹp thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành của đàn ông.
Tuy nhiên, ngày nay, Valentine trắng không còn quá gò bó về việc ai tặng quà cho ai. Cả nam và nữ đều có thể tặng quà cho nhau để thể hiện tình cảm.
Ngày này dần trở thành ngày được nhiều bạn trẻ mong chờ ở nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam.
Những món quà màu trắng như socola trắng, bánh quy, kẹo dẻo thường được lựa chọn vì chúng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết và chân thành.
Tuy nhiên, việc tặng quà cho nhau vào 14/3 ngày càng trở nên đa dạng, nhất là ở giới trẻ. Thay vì bánh kẹo, mọi người cũng hay tặng nhau các món quà có giá trị như đồ trang sức, phụ kiện, quần áo, đồng hồ, điện thoại...