14/3 là ngày gì, nguồn gốc thế nào?

14/3 là ngày Valentine trắng, hay còn gọi là White Day theo tiếng Anh và "wasei-eigo" trong tiếng Nhật. Về cơ bản, Valentine trắng bắt nguồn từ Nhật Bản vào cuối thập niên 1970.

Ngày Valentine trắng 14/3 ra đời thông qua một câu chuyện dễ thương và trong trẻo của một cặp đôi tại Nhật.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 14/3, một chàng trai bán kẹo dẻo quyết định tự tay làm một chiếc hộp kẹo màu trắng thật to để đáp lại tình cảm mà bạn gái đã dành cho anh vào ngày Valentine đỏ trước đó - ngày 14/2.

Trên thực tế, ngày Valentine trắng được tổ chức vào năm 1977 tại Nhật Bản bởi một công ty bánh kẹo.

Họ muốn quảng bá sản phẩm của mình nên tổ chức sự kiện "Ngày kẹo dẻo" cho nam giới vào 14/3. Dù không gây được tiếng vang lớn nhưng cái tên "Valentine trắng" được đông đảo mọi người biết đến từ đó.

Năm 1978, công ty này chính thức gọi ngày 14/3 hằng năm là ngày Valentine trắng.