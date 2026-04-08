Chiều 8/4, Bộ Y tế tổ chức trao bằng và bàn giao 74 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên khoa cấp I về công tác tại 32 đơn vị y tế trên các địa bàn khó khăn thuộc 12 tỉnh. Đây là hoạt động thuộc Dự án "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" (Dự án 585).

Các bác sĩ sẽ về công tác tại 32 đơn vị y tế trên các địa bàn khó khăn thuộc 12 tỉnh, gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

74 bác sĩ trẻ được trao bằng chuyên khoa cấp I sau khoá đào tạo thuộc Dự án 585. Ảnh: V.Thu

Đại học Y Hà Nội là một trong 5 trường đại học trên cả nước tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc Dự án 585. Đến nay, Dự án đã bàn giao tổng cộng 632 bác sĩ cho các đơn vị y tế thuộc 26 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Các học viên tham gia Dự án 585 được đào tạo trong 24 tháng với phương thức đặc biệt là "1 kèm 1". Chia sẻ với các bác sĩ tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, cho biết dù đã trở thành những bác sĩ chuyên khoa thực thụ nhưng các bác sĩ trẻ cần tiếp tục chủ động học tập và hoàn thiện mình.

"Đây là giai đoạn đầu tiên chúng ta thành nghề bác sĩ chuyên khoa. Con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, cần tiếp tục bồi đắp, đặc biệt là năng lực kiến thức vì chúng ta có thể có tay nghề nhưng trong thực hành y khoa, có những thứ đòi hỏi lớn hơn tay nghề", ông nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: ĐHY

Đánh giá mô hình "1 kèm 1" tạo nên mối quan hệ "rất đặc biệt" giữa thầy và trò khi tham gia Dự án 585. "Thầy không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng mà còn rèn luyện, chỉ bảo như đồng nghiệp, người thân. Chúng tôi mong anh chị em hãy giữ mối quan hệ đó, tiếp tục kết nối, học hỏi, chia sẻ với các thầy cô để hoàn thiện mình", vị hiệu trưởng căn dặn.

Đồng tình với điểm đặc biệt trong phương thức đào tạo "1 kèm 1", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá đây là mô hình "rất sáng tạo, gần như chỉ có ở Việt Nam", thậm chí có học viên còn được đào tạo "2-3 kèm 1".

Sau hơn 10 năm thực hiện, Dự án 585 là một trong những phương thức thiết thực và hiệu quả nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, hiện nay Bộ đang xây dựng đề án đào tạo theo vị trí việc làm của các trạm y tế và áp dụng đúng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, đối với vị trí việc làm ở tuyến xã không nhất thiết phải là bác sĩ. Ví dụ, vị trí việc làm theo dõi và quản lý bệnh không lây nhiễm hoặc vị trí theo dõi môi trường y tế, theo dõi và quản lý sức khỏe bà mẹ - trẻ em, theo dõi và quản lý sức khỏe tâm thần...

"Chúng ta có thể tuyển trực tiếp các em từ các trường dân tộc nội trú tại các xã, cùng với sự hỗ trợ của tổ chức xã hội trong đào tạo, sau đó các em quay trở về chính địa phương của mình để làm việc. Như vậy, sẽ bảo đảm các em cống hiến cho quê hương lâu dài hơn", Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho hay.