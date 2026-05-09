Xem clip: Cục CSGT cung cấp

Theo đại diện Cục CSGT – Bộ Công an, vào khoảng 22h15 ngày 7/5, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại khu vực trạm thu phí Km10 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6 bất ngờ nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chị Lê Thị Tú V. (SN 2001, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

Hình ảnh cháu bé. Ảnh: Cắt từ clip

Chị V. cho biết con của chị mới 27 ngày tuổi bất ngờ xuất hiện dấu hiệu co giật, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu càng nhanh càng tốt.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT để “mở đường”, đưa cháu bé tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sự hỗ trợ khẩn của các chiến sĩ CSGT đã giúp cháu bé có cơ hội được cấp cứu trong thời gian kịp thời.