Ngày 4/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 12h ngày 3/5, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, phục vụ người dân quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 nhận được đề nghị khẩn cấp từ một tài xế cùng gia đình nhờ hỗ trợ đưa người thân đi cấp cứu.

Bệnh nhân là bà Lê Thị Tuyết S. (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị tăng huyết áp tới mức nguy hiểm đến tính mạng, cần chuyển gấp từ xã Hội Cư (Đồng Tháp) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

CSGT Đồng Tháp mở đường, hỗ trợ xe đưa người bệnh đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Minh Vương làm tổ trưởng, cùng Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh và Thượng úy Bùi Đăng Khoa đã sử dụng xe mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên dẫn đường cho xe chở bệnh nhân vượt qua đoạn ùn ứ kéo dài gần 25km.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả, xe chở bệnh nhân nhanh chóng thoát khỏi khu vực ùn tắc trên quốc lộ 1, đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất để cấp cứu.

Gia đình bệnh nhân cho biết, thời điểm đó, giao thông đông đúc khiến cả nhà hoảng loạn.

“Rất may, chúng tôi được các anh CSGT hỗ trợ, dẫn đường kịp thời. Gia đình xin chân thành cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của các anh”, người nhà bà S. chia sẻ.