Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã kịp thời hỗ trợ đưa ông L.H.T. (44 tuổi), giáo viên một trường tiểu học tại xã Phương Thịnh, đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Khoảng 15h ngày 4/5, khi đang giảng bài trên lớp, thầy T. bất ngờ bị nhồi máu cơ tim. Các đồng nghiệp lập tức đưa ông lên ô tô đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi di chuyển trên Quốc lộ 30, do mật độ phương tiện đông, xe gặp khó khăn trong việc lưu thông nhanh.

Đúng lúc này, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp), gồm Trung tá Nguyễn Duy Khanh và Đại úy Ngô Xuân Tiến, đang làm nhiệm vụ gần khu vực trên.

Phát hiện tín hiệu cầu cứu từ tài xế, Trung tá Khanh và Đại úy Tiến nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên mở đường cho xe chở bệnh nhân.

Quãng đường hơn 3 km đến bệnh viện được rút ngắn tối đa thời gian di chuyển. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện an toàn; hiện sức khỏe thầy giáo T. đã ổn định.