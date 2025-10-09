Ngày 9/10, Công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã giải cứu thành công một cô gái bị bắt cóc khi làm việc tại Campuchia.

Trước đó, Đ.T.V. (SN 2005, trú tại xã Tuyên Phú) làm việc tại Campuchia và đi về thường xuyên.

Công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị giải cứu thành công chị V., bị bắt cóc khi đi làm việc tại Campuchia. Ảnh: CTV

Ngày 9/9, khi V. từ Việt Nam sang Campuchia và tự thuê taxi đến nơi làm việc, bất ngờ bị tài xế chở đến địa điểm vắng người, tịch thu điện thoại, ép qua xe khác rồi bán vào khu tự trị giáp biên giới Campuchia - Thái Lan.

Tại khu tự trị này, V. bị ép làm các công việc khác nhau, thường xuyên bị đánh đập nên đã cầu xin được gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc và được nhóm người ở khu tự trị đồng ý.

Trao đổi với VietNamNet, Trung tá Phạm Thanh Diệu, Trưởng Công an xã Tuyên Phú cho biết: “Khi V. điện về được cho gia đình, người nhà của chị này đã trực tiếp gọi điện cho công an xã nhờ giải cứu.

Nhận định đây là một vụ bắt cóc xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công an xã Tuyên Phú đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã khẩn trương nắm chắc tình hình và phối hợp tìm cách giải cứu nạn nhân”.

Sau khi về nước, V. đã viết thư thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công an xã Tuyên Phú. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tuyên Phú đã kết nối, làm việc với quản lý khu tự trị và đưa được V. trở về Việt Nam an toàn.

Sau khi về nước, V. đã viết thư thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công an xã Tuyên Phú.

Công an xã Tuyên Phú cũng cảnh báo người dân khi ra nước ngoài cần cảnh giác và có biện pháp tự bảo vệ bản thân, tránh các rủi ro có thể xảy ra.