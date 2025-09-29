Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” tại một nhà nghỉ ở xã Thăng An.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/9, Zhang Kai (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) đến một casino trên địa bàn TP Đà Nẵng để chơi đánh bạc và vay 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai (SN 1979).

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng. Ảnh: N.X

Sau khi thua hết số tiền này, Zhang Kai bị nhóm đối tượng He Kai, Wang Jun (SN 1995) và Wang Shao Bo (SN 1985) khống chế, đưa về một nhà nghỉ tại thôn Hà Bình (xã Thăng An).

Tại đây, ba đối tượng đã buộc Zhang Kai gọi điện cho mẹ và người yêu ở Trung Quốc yêu cầu trả nợ thì mới được thả.

Khoảng 19h tối 25/9, qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện và giải cứu nạn nhân. Đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun tại chỗ. Sau đó, He Kai cũng bị truy bắt, đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp tố tụng khẩn cấp với ba đối tượng về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.