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Casey Pettus, một nhà thầu xây dựng tại bang Utah (Mỹ), cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30. Khi đó, anh đang di chuyển từ St. George đến Cedar City để nộp hồ sơ dự thầu cho một dự án cải tạo nhà thì bất ngờ gặp sự cố gần cột mốc số 50, giữa lúc mưa lớn.

"Tôi không có cảm giác như vừa va phải vật gì. Toàn bộ chiếc xe rung lên dữ dội, sau đó là một tia chớp lóe sáng", Pettus nói với KSL. "Mọi việc diễn ra quá nhanh. Phải mất một hoặc hai giây tôi mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Luồng điện dường như đi xuyên qua chiếc xe và cả cơ thể tôi. Không phải tôi cảm nhận được tia sét, mà là cú chấn động quá mạnh, như có một lực ép xuống người. Lúc đó tôi nghĩ: 'Trời ơi, mình vừa bị sét đánh'."

Pettus cho biết cú sét khiến chiếc xe chết máy ngay lập tức. Anh phải cố giữ chặt vô-lăng để điều khiển xe tấp vào lề đường an toàn.

"Tôi đưa được xe vào lề và nhìn những người đi ngay phía sau. Họ đều há hốc miệng khi lái xe ngang qua", anh kể.

Khi thấy khói bắt đầu tràn vào khoang lái, Pettus vội lấy điện thoại và ví rồi rời khỏi xe. Chỉ khoảng 5 phút sau, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cabin.

"Đó là chiếc xe của tôi. Toàn bộ chiếc xe đang bốc cháy", Pettus nói trong đoạn video quay tại hiện trường.

Theo Pettus, trước đó anh vừa phát hiện lốp sau bên phía tài xế bị thủng và đang xì hơi. Anh chỉ hy vọng có thể chạy đến lối ra gần nhất ở Cedar City để sửa lốp thì sự cố bất ngờ xảy ra.

"Tôi vẫn khó tin chuyện này thực sự xảy ra với mình", Pettus nói.

Theo lời Pettus, lực lượng cứu hộ cũng bất ngờ trước mức độ dữ dội của vụ cháy. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn trong chưa đầy 20 phút.

Hạ sĩ Justin Faust thuộc Lực lượng Tuần tra đường cao tốc Utah (UHP) cho biết đây là hiện trường hiếm gặp.

"Đây là lần thứ hai tôi xử lý một vụ xe bị sét đánh. Trường hợp này rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra", Faust nói. "Ở vụ trước, tia sét làm hỏng toàn bộ hệ thống điện nhưng không gây cháy xe. Lần này thì khác."

Faust cho biết khi nhận tin báo, trung tâm điều phối chỉ thông báo về một vụ cháy xe, không đề cập đến khả năng nguyên nhân là do sét đánh.

Ông cũng cho biết UHP thường có nhiều khuyến cáo về việc lái xe dưới trời mưa và trên đường trơn trượt hơn là hướng dẫn xử lý khi gặp giông sét.

"Nếu biết phía trước có giông sét hoặc đang tiến vào khu vực có bão, tài xế có thể dừng xe dưới cầu vượt, rời khỏi đường cao tốc hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Điều đáng lo ngại nhất là sự khó lường của thiên nhiên", Faust khuyến cáo.

Pettus cho biết anh đã tra cứu trên mạng và nói xác suất xảy ra trường hợp tương tự vào khoảng 1 trên 100 triệu.

Hiện Pettus đang làm việc với công ty bảo hiểm để giải quyết vụ việc. Toàn bộ dụng cụ làm việc anh để trong cabin cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

"Suốt thời gian đó tôi khá bình tĩnh, nhưng cũng hoàn toàn bất lực. Chiếc xe bắt đầu bốc cháy từ bên trong và bạn chẳng thể làm gì được", Pettus nói.

Anh cho biết mình cảm thấy rất may mắn khi vẫn sống sót sau sự cố.

"Thật điên rồ. Tôi thực sự thấy mình rất may mắn vì không bị thương và vẫn còn sống", Pettus chia sẻ.

Theo KSL

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