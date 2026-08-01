Sự việc khá hy hữu xảy ra vào ngày 25/7 vừa qua tại một đoạn đường nhỏ ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).

Xem video:

Theo đoạn video được camera an ninh ghi lại, một chiếc ô tô con màu trắng khi đang di chuyển trên đoạn đường thẳng bất ngờ lao chệch hướng và tông trúng cột điện ở rìa đường.

Ít phút sau, một ô tô khác di chuyển đến khu vực này. Khi cố điều khiển xe men theo lề để tránh chiếc xe bị tai nạn, tài xế đã đánh lái quá rộng khiến gầm xe mắc vào mép đường thụt sâu, khiến chiếc xe bị kẹt và không thể tiếp tục di chuyển.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi chuỗi tình huống hiếm gặp tại cùng một địa điểm chỉ diễn ra chỉ cách nhau vài phút.

(Theo Newsflare)

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