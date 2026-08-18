Như đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa triệt phá 3 đường dây mua bán thận quy mô lớn, khởi tố 11 đối tượng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” theo Điều 154 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Ba đường dây này do Phạm Đỗ Đăng Khoa (SN 1989, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai), Phạm Thị Mỹ Hà (SN 1994, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Cao Thị Dự (SN 1988, ngụ xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT bước đầu làm rõ phương thức vận hành, thủ đoạn môi giới cũng như khoản lợi nhuận lớn mà các đối tượng thu được từ hoạt động mua bán thận.

“Mật ngữ” trên mạng và lời khai của các trùm môi giới

Cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng lập hoặc tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội dưới danh nghĩa ẩn danh để tìm người có nhu cầu ghép thận và những người khó khăn về tài chính muốn bán thận.

Các đối tượng công khai tìm người bán thận trên mạng xã hội bằng những 'mật ngữ' tinh vi. Ảnh: Chụp màn hình

Để tránh bị phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng quy ước sử dụng những 'mật ngữ' ngụy trang như “mua bán xoài”, “cần tìm xoài”, “cần thu xoài nhanh”, “cần gấp xoài các loại”... Khi có người cần bán hoặc mua thận, các đối tượng chủ động nhắn tin riêng để thương lượng, giao dịch.

Tại cơ quan công an, Phạm Đỗ Đăng Khoa khai, khi có người mua hoặc bán liên hệ, nhóm của Khoa yêu cầu cung cấp các thông tin như họ tên, nhóm máu, tiền sử bệnh và tình trạng sức khỏe. Sau khi xác định hai bên phù hợp, Khoa cùng đồng bọn đứng ra môi giới.

Người có nhu cầu mua thận đăng thông tin trên mạng xã hội, các “cò” tìm người bán để kết nối. Ảnh: Chụp màn hình

“Sau khi thỏa thuận xong giữa bên bán và bên mua, tôi sẽ đưa họ đi khám sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định thận có khỏe và phù hợp hay không. Tôi cũng hướng dẫn họ gặp bác sĩ và cách trả lời sao cho phù hợp”, Khoa khai tại cơ quan công an.

Cao Thị Dự, người cầm đầu một đường dây khác, khai nhận thấy hoạt động môi giới mua bán thận mang lại lợi nhuận cao nên tham gia. Trong quá trình thực hiện, Dự giám sát chặt chẽ từng khâu, hướng dẫn các bên thực hiện theo từng bước nhằm che giấu hành vi và đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng Phạm Đỗ Đăng Khoa cầm đầu một đường dây môi giới mua bán thận. Ảnh: CACC

Theo điều tra, mỗi ca ghép thận thành công, người nhận phải chi từ 1-1,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi cho người bán, “cò” môi giới và những người tham gia hỗ trợ, các đối tượng cầm đầu như Khoa, Dự hưởng lợi khoảng 400-600 triệu đồng/ca.

Thủ đoạn “thêu dệt” hồ sơ hiến thận tự nguyện

Để mở rộng nguồn người mua, người bán và duy trì hoạt động, các đối tượng cầm đầu còn lôi kéo nhiều “cò” tham gia. Những người này trực tiếp tìm người bán hoặc người mua thận, sau đó kết nối với các đối tượng cầm đầu. Mỗi giao dịch ghép thận thành công, “cò” được trả công khoảng 50 triệu đồng/ca.

Đối tượng Cao Thị Dự, người cầm đầu một đường dây môi giới mua bán thận. Ảnh: CACC

Các đối tượng cầm đầu còn phân công đàn em đưa người bán và người nhận đi khám sức khỏe, xét nghiệm, theo dõi kết quả, hỗ trợ hoàn tất thủ tục giấy tờ và hướng dẫn khai báo. Mỗi ca ghép thận thành công, những người này được trả công 10 triệu đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, các đường dây hoạt động tinh vi, chuẩn bị hồ sơ bệnh án của người cho và người nhận một cách bài bản. Các đối tượng hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý...

Công an TPHCM đã khởi tố 11 đối tượng trong 3 đường dây mua bán thận bị triệt phá. Ảnh: CACC

Đặc biệt, các đối tượng yêu cầu người bán thận làm “đơn tình nguyện hiến thận”, trong đó thể hiện việc hiến tặng là tự nguyện, phi thương mại, đồng thời cam kết đã hiểu và chấp nhận các rủi ro về sức khỏe, không khiếu kiện về sau.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã lần ra dấu vết, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong 3 đường dây mua bán thận.

Cơ quan CSĐT xác định, các hồ sơ bệnh án, tài liệu giả mạo và “đơn tình nguyện hiến thận” thực chất là thủ đoạn nhằm hợp thức hóa hành vi mua bán thận trái phép. Các đối tượng đã lợi dụng tình trạng bệnh tật của người cần ghép thận và hoàn cảnh khó khăn của người bán để trục lợi bất chính.