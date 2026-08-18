Ngày 18/8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) - mắt xích quan trọng trong đường dây - thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Bùi Văn Ánh (cháu rể Thắng) khai nhận nhiều lần đi giao ma túy cho khách theo chỉ đạo của Thắng với tiền công từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng.

Theo cáo buộc, ngày 16/3/2023, qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không là Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường. Sự việc sau đó đã được báo tới Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong vali của 4 nữ tiếp viên hàng không có 327 tuýp kem đánh răng, trong đó có 157 tuýp kem chứa tổng cộng hơn 11 kg ma túy Ketamine và MDMA.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam là Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An). Hiện bị cáo Nậm đang bị Công an TPHCM truy nã.

Các bị cáo tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh: TP

Sau khi giấu ma túy vào các tuýp kem đánh răng, đóng gói cùng với các túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sô cô la, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội đầu... Nậm gửi các thùng chứa ma túy này thông qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế hoặc thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào vali hành lý vận chuyển về Việt Nam.

Đầu mối nhận hàng của Hà Danh Nậm tại Việt Nam là Hoàng Sỹ Thắng. Những tuýp kem đánh răng có chứa ma túy được Nậm đánh dấu chữ “T”.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị phát hiện, Nậm đã gửi thành công 6 chuyến ma túy về cho Thắng. Sau khi nhận hàng, Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh đi giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TPHCM và Bình Dương theo chỉ định của Nậm. Mỗi chuyến, Nậm trả công cho Thắng từ 6-50 triệu đồng.

Theo đó, tháng 1/2023, Nậm chỉ đạo Thắng nhận 2 kiện hàng có ma túy từ chành xe Ngã ba Cây Xoài, huyện Trảng Bom (nay là phường Hố Nai), tỉnh Đồng Nai rồi giao cho một người phụ nữ (không rõ danh tính) ở đường Thạnh Xuân, quận 12 (cũ), TPHCM. Sau đó, Thắng thuê Ánh đi giao cho khách.

Tiếp đó, từ cuối tháng 1 đến ngày 8/3/2023, Nậm gửi thêm 5 kiện hàng có chứa ma túy về Việt Nam cho Thắng đi giao cho khách.

Ngày 16/3/2023, Nậm báo cho Thắng biết vừa vận chuyển ma túy về Việt Nam và nhờ Thắng hai lần chuyển tổng cộng 14 triệu đồng vào tài khoản của Trần Thị Thu Ngân (Ngân là 1 trong 4 nữ tiếp viên hàng không).

Sau khi hành vi mang ma túy về Việt Nam của 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát giác, Nậm yêu cầu Thắng vứt bỏ sim và điện thoại di động đã sử dụng để tránh bị bắt giữ.

Ông trùm gửi ma túy về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Kết quả điều tra xác định, Hà Danh Nậm gửi các kiện hàng có ma túy thông qua Phạm Duy Quang (đang định cư tại Pháp). Quang nhận làm thêm dịch vụ gom hàng từ cộng đồng người Việt tại Pháp, vận chuyển về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để hưởng tiền phí chênh lệch. Hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi tập kết tại nhà em ruột của Quang là Phạm Quang Anh ở số 4 Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm), TP Hà Nội.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: TP

Sau đó, Quang Anh đặt dịch vụ giao hàng nhanh chuyển cho người nhận theo thông tin ghi trên các kiện hàng mà không kiểm tra hàng hóa bên trong.

Khoảng 11h ngày 22/3/2023, Quang Anh gọi cho người nhận hàng nhưng không liên lạc được nên đã báo cho Quang biết. Quang cũng nói không liên lạc được với người gửi kiện hàng ở Pháp nên yêu cầu Quang Anh phải nhanh chóng vứt bỏ kiện hàng này vì khả năng trong thùng hàng có ma túy.

Sở dĩ Quang nghi ngờ kiện hàng này có ma túy là do biết được việc cơ quan chức năng thu giữ vali chứa ma túy của 4 nữ tiếp viên hàng không. Trong kiện hàng Quang nhận cũng có kem đánh răng, bàn chải đánh răng... giống với số hàng trong vali của 4 nữ tiếp viên.

Nghe anh trai nói, Quang Anh vội chia nhỏ số tuýp kem đánh răng trong kiện hàng, chờ đến đêm khuya, ít người qua lại, đem đi vứt trước nhà số 14 Hàng Gà và số 64 Hàng Mã, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm).

Ngày 23-24/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tổ chức cho Phạm Quang Anh đi chỉ điểm các vị trí nêu trên, nhưng không thu hồi được các tuýp kem đánh răng chứa ma túy đã bị vứt bỏ.