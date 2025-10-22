Ngày 22/10, TAND TP Hà Nội đưa bà Lê Thị Khánh Vân (cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Lào Cai) ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Vương Anh Thư (khi phạm tội là Giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) bị truy tố tội Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty CP Dược phẩm trung ương 2) và Phạm Thị Thu (cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng Vụ 9, VKSND Tối cao) bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Cáo buộc cho rằng, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và 9 bị cáo khác là người thân của ông bị TAND thị xã Sa Pa (cũ) xét xử tội Chống người thi hành công vụ và tuyên mức án tù có thời hạn. Riêng Nguyễn Mạnh Hùng (con trai ông Thái) được hưởng án treo.

Sau đó, các bị cáo đã làm đơn kháng án, ông Thái đã chi hơn 3,8 tỷ đồng để “chạy án”, với mong muốn được chuyển hình phạt từ tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: TN

Hiện ông Thái đang thi hành án tại Trại giam Hồng Ca và được triệu tập tới tòa để lấy lời khai.

Trình bày trước tòa, ông Thái cho hay, đã đưa tiền cho bị cáo Vương Anh Thư để nhờ “chạy án”. Khi đó ông Thư đồng ý, đưa ra mức giá 3,5 tỷ đồng. Sau khi chi tiền “chạy án”, kết quả diễn ra đúng như mong đợi của ông Thái khi 6 người trong gia đình được tuyên án treo, con trai ông được miễn trách nhiệm hình sự.

Cáo buộc cho rằng, từ ngày 19/5-14/7/2023, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển khoản cho ông Vương Anh Thư 17 lần với tổng số hơn 3,8 tỷ đồng để nhờ ông Thư liên hệ với người có thẩm quyền giúp “chạy án”.

Tại tòa, bị cáo Thư thừa nhận đã giúp “chạy án” cho 6 người trong gia đình ông Thái để họ được hưởng án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo lời bị cáo Thư, thời điểm đó, bị cáo đã dẫn ông Thái đến gặp và trao đổi với một người được giới thiệu là thư ký tại TAND Tối cao, nhờ xem xét hồ sơ giám đốc thẩm để giúp những người còn lại trong gia đình ông Thái được hưởng án treo. Người thư ký này cho biết có thể giúp được, nhưng cần thời gian từ 1 đến 3 năm.

Dù vị thư ký tại TAND Tối cao không đề cập đến khoản tiền cần chi, nhưng do ông Thái sắp phải chấp hành án tù, ông Thư đã đề nghị ông Thái chuyển trước 3 tỷ đồng…

Lời khai nhận tiền của cựu kiểm sát viên

Bị cáo buộc phạm tội Môi giới hối lộ, bị cáo Phạm Thị Thu thừa nhận nội dung cáo trạng nêu là chính xác. Theo cáo trạng, ông Thư đã liên hệ với bị cáo Cao Quang Hưng và Phạm Thị Thu nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ ông Thái.

Từ ngày 19/5-5/6/2023, ông Thư đã chuyển khoản cho bị cáo Hưng 6 lần với tổng số 2,8 tỷ đồng và giữ lại hơn 1 tỷ đồng để hưởng lợi. Ngày 15/6/2023, ông Hưng trực tiếp đưa cho bà Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi. Cùng ngày, bà Thu trực tiếp đưa cho bà Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Sau khi nhận tiền, bà Vân đã báo cáo đề xuất cho các bị cáo là người thân của ông Thái được hưởng án treo, được miễn trách nhiệm hình sự như nguyện vọng của ông Thái.

Về phần mình, cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân thừa nhận các lời khai trên của đồng nghiệp là chính xác. Theo bị cáo, việc đề xuất để 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự là “có căn cứ, đúng quy định pháp luật”.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bị cáo đã báo cáo cấp trên về vụ án của gia đình ông Thái, đồng thời nêu rõ mức án sẽ đề nghị tại tòa. Nữ kiểm sát viên cũng hướng dẫn gia đình ông Thái thu thập thêm giấy tờ và bổ sung các tình tiết mới nhằm giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, HĐXX công bố hồ sơ thể hiện, từ trại tạm giam, bị cáo Vân đã gửi đơn đến tòa xin bác bỏ lời khai ở giai đoạn điều tra và khẳng định bản thân nhận 2 tỷ đồng, chứ không phải 300 triệu đồng như lời khai ban đầu.

Về số tiền 2 tỷ đồng, bà Vân trình bày rằng bản thân không chủ động yêu cầu, mà bị cáo Thư khi nhờ xin án treo cho gia đình ông Thái có nói: “Nếu giúp được gia đình, sẽ có quà cảm ơn.”

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao trong giai đoạn điều tra, bị cáo khai chỉ nhận 300 triệu đồng, nhưng nay lại thay đổi lời khai, cho rằng đã nhận 2 tỷ đồng?”.

Cựu kiểm sát viên trình bày: “Đến nay, bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và mong tòa xem xét. Số tiền này bị cáo đã chi tiêu hết, nay xin nộp tiền để khắc phục.”

Phiên tòa đang trong phần xét hỏi thì HĐXX bất ngờ cho tạm dừng do một thẩm phán không đảm bảo sức khỏe. Chủ tọa tuyên bố hoãn phiên xử và cho biết phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 27/10.