Như VietNamNet đã đưa, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) bị cáo buộc phạm tội "Môi giới hối lộ". Bị can này đã môi giới hối lộ 15 vụ với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng để hưởng lợi.

Một trong những vụ bà Nga môi giới hối lộ được cơ quan điều tra làm rõ như sau: Bản án phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18/12/2023 của TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án dân sự giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị B. và bị đơn là ông Trần Quốc K., tuyên sửa toàn bộ bản án sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24/4/2023 của TAND TP Pleiku (nay là TAND khu vực 7), tỉnh Gia Lai; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Do bị thua kiện, bị đơn Trần Quốc K. có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Do muốn giữ nguyên bản án sơ thẩm để không làm ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán đối với bà Đoàn Thị Thanh Hà (Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm) nên chồng bà Hà là ông Nguyễn Xuân Hưng (khi đó là Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, nay là TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai) đã nhờ Trịnh Ninh Bình (khi đó là Trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng) tìm người giúp đỡ.

Ngày 7/6/2024, ông Bình nhờ bà Nguyễn Thị Nga liên hệ với người có thẩm quyền của TAND cấp cao tại Đà Nẵng giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm nêu trên.

Ngày 13/6/2024, ông Nguyễn Xuân Hưng chuyển khoản cho Trịnh Ninh Bình 320 triệu đồng. Sau đó, ông Bình đã chuyển khoản 250 triệu đồng cho bà Nga. Sau khi nhận tiền, bà Nga gặp và đưa cho ông Phạm Việt Cường (khi đó là Chánh tòa Hình sự, thành viên Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng) 100 triệu đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 21/6/2024, ông Cường ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT ngày 18/12/2023 của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24/4/2023 của TAND TP Pleiku.

Trước khi xét xử giám đốc thẩm, bà Nga bảo ông Bình đưa thêm tiền. Ngày 16/7/2024, ông Hưng chuyển thêm tiền cho ông Bình. Khoảng 1 tuần sau, ông Bình gọi bà Nga vào phòng làm việc và đưa cho bà Nga 50 triệu đồng.

Quyết định giám đốc thẩm sau đó tuyên hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 97/2023/DS-PT để xét xử phúc thẩm lại. Sau khi xét xử giám đốc thẩm, ông Cường gọi bà Nga vào phòng làm việc, trả lại 50 triệu đồng do kết quả xét xử giám đốc thẩm không được như ý.

Sau khi xét xử phúc thẩm lại, TAND tỉnh Gia Lai tuyên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST ngày 24/4/2023 của TAND TP Pleiku.

Hối lộ để được hưởng án treo

Trong một diễn biến khác, thời điểm đầu năm 2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên 4 bị cáo Nguyễn Thị Yến Phi, Phan Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu và Hoàng Thị Hương mức án 36-39 tháng tù về cùng tội "Đánh bạc". Sau đó cả 4 bị cáo đều kháng cáo xin được hưởng án treo.

Thời điểm đó, các bị cáo thông qua người khác đã nhờ ông Nguyễn Hữu Thanh (cựu Phó trưởng Phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk) "chạy án". Ông Thanh đã nhận tổng số hơn 1,5 tỷ đồng của các bị cáo rồi liên hệ và đưa tiền cho bà Nga để nhờ giúp đỡ. Sau phiên tòa phúc thẩm, cả 4 bị cáo đều được hưởng án treo.

Theo lời khai của bà Nga, bị can đã gặp và đưa 1,2 tỷ đồng cho người có thẩm quyền của TAND cấp cao tại Đà Nẵng để nhờ giúp 4 bị cáo trên được hưởng án treo.

Cáo trạng xác định, trong số 15 vụ mà bà Nga môi giới hối lộ, có 2 vụ cựu cán bộ tòa án này không liên hệ được với người có thẩm quyền nên đã trả lại 3,5 tỷ đồng cho người đưa hối lộ.