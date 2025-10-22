Hôm nay (22/10), TAND TP Hà Nội đưa bà Lê Thị Khánh Vân (cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Lào Cai) ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Vương Anh Thư (khi phạm tội là Giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) bị truy tố tội Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, bị cáo Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty CP Dược phẩm trung ương 2) và Phạm Thị Thu (cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng Vụ 9 VKSND Tối cao) bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) và một số người thân bị TAND thị xã Sa Pa (cũ) xét xử về tội Chống người thi hành công vụ và tuyên mức án phạt tù có thời hạn. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (con trai ông Thái) được hưởng án treo theo bản án sơ thẩm số 04/2023/HSST ngày 21/2/2023.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Thái và 9 bị cáo là người thân gồm Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Quang, Phùng Thị Luân, Nguyễn Thị Đào và Quang Văn Thu kháng cáo bản án sơ thẩm đề nghị được hưởng án treo. Riêng Nguyễn Mạnh Hùng kháng cáo đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình, từ ngày 19/5- 14/7/2023, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ, chuyển khoản cho ông Vương Anh Thư 17 lần với tổng số hơn 3,8 tỷ đồng để nhờ ông Thư liên hệ với người có thẩm quyền giúp.

Cáo trạng xác định, trong số hơn 3,8 tỷ đồng có 250 triệu đồng là tiền mà ông Thái cảm ơn ông Thư vì đã giúp mình “chạy án”.

Sau đó, ông Thư đã liên hệ với bị cáo Cao Quang Hưng và Phạm Thị Thu nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ ông Thái. Từ ngày 19/5- 5/6/2023, ông Thư đã chuyển khoản cho bị cáo Hưng 6 lần với tổng số 2,8 tỷ đồng và giữ lại hơn 1 tỷ đồng để hưởng lợi.

Ngày 15/6/2023, ông Hưng trực tiếp đưa cho bà Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi. Cùng ngày, bà Thu trực tiếp đưa cho bà Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Sau khi nhận tiền, bà Vân đã báo cáo đề xuất cho các bị cáo là người thân của ông Thái được hưởng án treo, được miễn trách nhiệm hình sự như nguyện vọng của ông Thái.

Cáo trạng xác định, ngoài ra ông Thư còn đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn với ông Thái về việc sẽ nhờ người có thẩm quyền xem xét giúp một số bị cáo khác là người thân của ông Thái được hưởng án treo khi đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lào Cai.

Do tin tưởng ông Thư sẽ giúp được như đã hứa, ông Nguyễn Văn Thái đã chuyển khoản cho ông Thư 8 lần với tổng số 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Vương Anh Thư đã sử dụng cá nhân hết số tiền này, không thực hiện theo yêu cầu của ông Thái. Trước khi bị phát hiện, ông Thư đã trả lại cho gia đình ông Thái 600 triệu đồng.