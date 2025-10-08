Như VietNamNet đã đưa, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Theo cáo buộc, hành vi môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn.

Trong số những người bị truy tố, ngoài 10 bị can nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương... còn có ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa (Công ty K-Homes). Doanh nhân này bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Ông Sơn chính là người đã có đơn tố cáo hành vi môi giới hối lộ của bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại - TAND cấp cao tại Đà Nẵng).

Ảnh minh họa

Doanh nhân nhiều lần đưa tiền “chạy án”

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty K-Homes là bị đơn trong các vụ án kinh doanh thương mại. Quá trình giải quyết việc công ty bị kiện, ông Sơn đã trực tiếp đưa hối lộ hoặc qua môi giới đưa hối lộ với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng để được nhận phán quyết theo hướng có lợi cho Công ty.

Cụ thể, Bản án phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT ngày 9/3/2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty CP xây dựng L.G. và bị đơn là Công ty K-Homes đã ra phán quyết Công ty K-Homes thua kiện.

Ngày 18/2/2022, Công ty K-Homes gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án nêu trên và đề nghị hoãn thi hành án.

Sau đó, ông Dương Anh Sơn đã nhờ bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó Trưởng phòng lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng) liên hệ với người có thẩm quyền để giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án và hoãn thi hành án.

Bà Phương đã gặp và nhờ ông Phạm Việt Cường (khi đó là Chánh tòa Hình sự, thành viên Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng) giúp thụ lý giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Công ty K-Homes. Ông Cường đã gật đầu đồng ý.

Theo cáo buộc, giữa tháng 4/2022, ông Sơn cùng bà Phương thống nhất đưa 300 triệu đồng để “chạy án”. Sau khi nhận được số tiền như thỏa thuận, bà Phương đã chuyển cho ông Phạm Việt Cường 150 triệu đồng nhờ “chạy án”.

Đến tháng 5/2022, ông Cường ký ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Sau đó VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũng có thông báo trả lời rằng, không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 01/2021/KDTM-PT. Do vậy, sau đó tiền đưa hối lộ đã được trả lại cho ông Sơn.

Tiếp đó, Công ty TNHH thương mại và đầu tư N.T.R cũng có đơn kiện Công ty K-Homes. Do bị thua kiện, Công ty K-Homes có đơn gửi TAND cấp cao và VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm để hủy các bản án đã tuyên Công ty K-Homes thua kiện. Doanh nhân Dương Anh Sơn đã đưa hối lộ 1 tỷ đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án bất lợi cho Công ty K-Homes.

Lần này ông Sơn nhờ bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại - TAND cấp cao tại Đà Nẵng) “chạy án”. Bà Nga đến gặp ông Phạm Việt Cường để đặt vấn đề nhưng không được đồng ý nên đã trả lại tiền cho ông Sơn.

Ông Sơn còn bị cáo buộc đưa hối lộ 2,9 tỷ đồng để nhờ kháng nghị giám đốc thẩm hủy Quyết định giám đốc thẩm số 15/2023/KDTM-PT ngày 16/11/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng; hủy Bản án phúc thẩm số 08/2022/KDTM-PT ngày 30/11/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa; Bản án sơ thẩm số 02/2022/KDTM-PT ngày 16/3/2022 của TAND TP Nha Trang (cũ) và hoãn thi hành án.

Lần này ông Sơn cũng không tiếc tiền đưa hối lộ để “chạy án”. Tuy nhiên sau khi đưa tiền để “chạy án” nhưng không có kết quả, ông Sơn đã đòi tiền bà Nga, đồng thời làm đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Thời điểm tháng 8/2024, khi bà Nguyễn Thị Nga cùng người liên quan gặp và trả lại tiền đưa hối lộ cho ông Sơn thì bị CQĐT VKSND tối cao bắt quả tang, thu giữ 2,9 tỷ đồng.