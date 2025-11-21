XEM CLIP (nguồn: CACC):

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Sinh (46 tuổi, tạm trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, Sinh là đối tượng cộm cán với 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù cuối năm 2024, hắn lại “ngựa quen đường cũ”.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 2h sáng 12/11, lợi dụng khả năng leo trèo, đối tượng đột nhập vào một căn biệt thự tại khu đô thị Dương Nội (phường Dương Nội).

Khi lẻn vào khuôn viên, thấy cửa trước khóa, Sinh đi vòng ra sau thì phát hiện cửa lùa và hệ thống camera giám sát.

Để tránh bị phát hiện, hắn dùng khăn che camera, sau đó lấy con dao trên giá bát của gia chủ để cạy cửa kính lẻn vào trong.

Trong khoảng một giờ lục lọi tại tầng 2 (khi gia chủ đang ngủ say), Sinh đã lấy đi hai con lợn tiết kiệm chứa khoảng 200 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.T.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Dương Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội truy xét suốt 3 ngày đêm và nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Tiến Sinh.

Theo Công an TP Hà Nội, tội phạm trộm cắp ban đêm thường nhắm vào các khu vực thưa dân, nhà biệt lập hoặc nơi thiếu hệ thống chống trộm để bẻ khóa đột nhập. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhiều người dân vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phóng, Tổ phó Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Dương Nội, khuyến cáo: “Người dân cần chủ động lắp đặt camera giám sát an ninh 24/24, có cảnh báo trực tiếp về điện thoại. Khi phát hiện người lạ có hành vi nghi vấn như trèo tường, ngó nghiêng... cần báo ngay cho công an phường hoặc Cảnh sát 113”.

Cơ quan công an cũng dự báo, thời điểm cận Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp sẽ diễn biến phức tạp. Người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản và an ninh trật tự.