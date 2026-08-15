Sáng 15/8, Công an xã Hương Đô (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 14/8, ông Phan Văn H. (SN 1941) điều khiển xe máy mang BKS 38F3-79XX chở ông Phan Văn Đ. (SN 1949, cùng trú tại thôn Trần Phú, xã Hương Đô) lưu thông trên tỉnh lộ 553.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Chụp màn hình

Khi đến khu vực Km389+300 tuyến đường sắt Bắc - Nam, xe máy xảy ra va chạm với gác chắn ngang đường sắt.

Vụ tai nạn khiến ông H. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Ông Đ. bị gãy xương đòn vai phải, được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Khê điều trị.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, ông H. tử vong.

Vụ việc đang được Công an xã Hương Đô phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân.