Tây Ninh:

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai của Vũ Trọng Tuấn (SN 1981, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Đ.T.T.M. (SN 1989), người sống chung như vợ chồng với Tuấn tại nhà trọ thuộc khu phố An Quới, phường Trảng Bàng (Tây Ninh).

Nghi phạm Vũ Trọng Tuấn bị bắt giữ sau khi đâm chết 'vợ hờ' rồi nhảy sông trốn tội. Ảnh: MĐ

Tại cơ quan điều tra, Vũ Trọng Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại chị M.

Theo đó, nghi phạm khai bản thân dù đã có vợ con ở quê nhưng vẫn lén lút quan hệ tình cảm và có một con chung với chị M. Để che giấu, Tuấn thuê phòng trọ cho hai mẹ con chị sinh sống, thi thoảng mới ghé qua và chu cấp tiền sinh hoạt.

Thời gian gần đây, Tuấn nhận thấy chị M. có nhiều biểu hiện lạ, điện thoại lúc nào cũng giữ bên mình và nhắn tin liên tục với người đàn ông khác. Do đó, giữa hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 20/5, thấy chị M. đang nhắn tin với người lạ, Tuấn nổi máu ghen, xông vào giật điện thoại dẫn đến xô xát. Trong cơn tức giận, Tuấn dùng dao bếp đâm chị M. tử vong rồi khóa cửa bỏ trốn.

Tuấn chạy xe máy đến một cây cầu tại phường Gò Dầu (Tây Ninh). Tại đây, nghi phạm để lại xe và vật dụng cá nhân trên cầu rồi nhảy xuống sông nhằm tạo hiện trường giả vụ tự tử, sau đó bơi vào bờ ẩn nấp.

Tuy nhiên, thủ đoạn của Tuấn nhanh chóng bị phát hiện. Chỉ sau vài giờ truy xét, công an đã bắt giữ Vũ Trọng Tuấn.

Như đã thông tin, vào khoảng 17h30 ngày 20/5, người dân sống trọ tại khu phố An Quới, phường Trảng Bàng nghe tiếng cãi vã dữ dội phát ra từ phòng chị M.

Một lúc sau, họ thấy một người đàn ông khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài rồi lên xe bỏ đi.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân phá cửa kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị M. đã tử vong trên sàn nhà với nhiều vết thương, bên cạnh thi thể có một con dao Thái Lan cán vàng dính máu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.