Sáng 20/5, thông tin từ UBND xã Hậu Thạnh (Tây Ninh) cho biết, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người.

Bằng được xác định là nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người trong một gia đình tử vong vào tối 19/5.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/5 tại một căn nhà thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Vào thời điểm trên, người dân xung quanh bàng hoàng nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra từ phía nhà các nạn nhân.

Khi hàng xóm chạy đến hiện trường thì phát hiện bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi) đã tử vong tại chỗ.

Anh N.G.B. (22 tuổi, con trai chị T., cháu bà Đ.) nằm gục cạnh đó trong tình trạng nguy kịch, hơi thở thoi thóp. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh B. đã không qua khỏi.

Bước đầu xác định, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã dùng dao tấn công 3 nạn nhân; nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm giữa Bằng và chị T.

Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí và rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đã truy bắt thành công Nguyễn Cao Bằng sau 5 giờ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.