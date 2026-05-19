Tối ngày 19/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy bắt hung thủ trong vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh, khiến ba người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại một quán ăn thuộc ấp Huỳnh Thơ.

Vào thời điểm trên, người dân xung quanh nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ quán ăn. Khi chạy đến hiện trường, người dân kinh hoàng phát hiện bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi) đã tử vong.

Một nạn nhân khác là em N.G.B. (22 tuổi, con trai chị T.) bị thương rất nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Cả ba nạn nhân trên cùng ngụ tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là N.C.B. (45 tuổi, ngụ cùng ấp Nguyễn Rớt). Do có mâu thuẫn tình cảm từ trước với chị M.T.T.T., đối tượng đã dùng dao tấn công các nạn nhân.

Sau khi gây án khiến 3 người tử vong, nghi phạm N.C.B. đã vứt lại hung khí tại hiện trường và nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và huy động lực lượng ráo riết truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.