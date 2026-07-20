Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần mới bằng một phiên giao dịch đầy áp lực khi lực bán gia tăng ngay từ đầu phiên và mạnh lên rõ rệt trong buổi chiều. Có thời điểm, VN-Index mất hơn 53 điểm trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên, nhưng vẫn ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong khoảng 6 tuần trở lại đây.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/7, VN-Index giảm gần 44 điểm (-2,46%) xuống còn 1.743,51 điểm. HNX-Index giảm 2,5% xuống 284,41 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,82% xuống 126,34 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 19.600 tỷ đồng. Sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành, nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn.

Trong rổ VN30 chỉ có 4 mã tăng nhẹ, trong khi 26 cổ phiếu giảm giá. Tâm điểm tiêu cực là SHB khi cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội giảm sàn 850 đồng xuống 11.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm. Đến cuối phiên, mã này còn dư bán gần 1,2 triệu cổ phiếu tại giá sàn, trong khi khối ngoại cũng bán ròng.

Đà giảm của SHB nối dài xu hướng điều chỉnh trong khoảng 3 tháng qua. Một số nhà đầu tư cho rằng SHB còn chịu áp lực từ lo ngại liên quan đến dư nợ bất động sản, bởi đây là một trong số những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản lớn.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản, cùng với rủi ro nợ xấu hệ thống, thanh khoản và thị trường địa ốc hồi phục chưa bền vững, cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực đáng kể.

Dòng tiền vào chứng khoán suy giảm. Ảnh: Hoàng Hà

Không chỉ SHB, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng giảm mạnh như Vietcombank (VCB), VPBank (VPB), TPBank (TPB), MBBank (MBB)... Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán lớn khi SSI gần như giảm gần hết biên độ, mất 1.550 đồng xuống còn 22.700 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm bất động sản, Vinhomes (VHM) giảm 3.600 đồng xuống 136.900 đồng/cổ phiếu, Vincom Retail (VRE) mất 1.300 đồng, trong khi VIC giữ được mức tham chiếu vào cuối phiên.

Đáng chú ý, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) giảm mạnh 1.250 đồng xuống 20.600 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong một năm. Trong khi đó, FPT tăng nhẹ 100 đồng nhưng vẫn giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong hơn hai năm.

Ngoài nhóm ngân hàng và bất động sản, áp lực bán lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác. MSN giảm 4,7%, PNJ mất 4,65%, MWG giảm gần 2%; GEX, CII, VCG và VSC đồng loạt giảm trên 6%.

Khối ngoại tranh thủ mua vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, VIC, VNM và VND với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, tính chung toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng khoảng 86 tỷ đồng.

Diễn biến tiêu cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục ở mức cao và có xu hướng tăng. Thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực khi nhu cầu vốn cho nền kinh tế và các dự án lớn gia tăng, buộc nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất để giữ chân dòng tiền. Điều này khiến tiền gửi và trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, cạnh tranh trực tiếp với dòng vốn đầu tư vào cổ phiếu.

Bên cạnh đó, giá dầu Brent tiếp tục leo lên khoảng 88,3 USD/thùng, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lãi suất cao hoặc tăng lãi suất trong các cuộc họp tới cũng tạo thêm sức ép lên thị trường tài chính toàn cầu.

Cổ phiếu trụ cột suy yếu, thị trường đối mặt áp lực từ dòng tiền và lãi suất

Phiên giảm mạnh ngày 20/7 phản ánh sự suy yếu đồng loạt của nhóm cổ phiếu trụ cột - lực đỡ quan trọng của VN-Index. Khi ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản cùng lao dốc, chỉ số khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mạnh.

Trường hợp của HPG là ví dụ điển hình. Chỉ sau một phiên, vốn hóa Hòa Phát giảm hơn 10.500 tỷ đồng. Riêng Chủ tịch Trần Đình Long với hơn 2,18 tỷ cổ phiếu nắm giữ trực tiếp ghi nhận giá trị tài sản giảm khoảng 2.700 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản của gia đình ông giảm gần 3.800 tỷ đồng.

Áp lực lên HPG đến từ nhiều yếu tố. Ngoài diễn biến tiêu cực của thị trường chung, gần 768 triệu cổ phiếu phát hành trả cổ tức đã chính thức giao dịch từ ngày 15/7 làm gia tăng nguồn cung ngắn hạn. Theo thông tin từ thị trường, Hòa Phát cũng giảm giá bán thép cuộn cán nóng (HRC) giao tháng 8 do áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực khi sản lượng thép thô quý II/2026 tăng 48% so với cùng kỳ, còn tiêu thụ thép tăng 35%. Điều này cho thấy đợt giảm giá của HPG có thể phản ánh yếu tố cung - cầu và tâm lý thị trường hơn là sự suy giảm nền tảng kinh doanh.

Ở góc độ vĩ mô, diễn biến của thị trường chứng khoán đang tạo ra sự tương phản với triển vọng kinh tế. Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm trên 8%, trong khi Standard Chartered vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,5% và năm 2027 lên 11%, đồng thời hạ dự báo lạm phát.

Theo Chứng khoán MB (MBS), nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn khá tích cực và áp lực lạm phát nhiều khả năng đã tạo đỉnh. Tuy nhiên, thị trường đang đối mặt với mâu thuẫn giữa mục tiêu tăng trưởng cao và hạn chế về nguồn lực tài chính trong nước. Thanh khoản hệ thống ngân hàng còn thắt chặt khiến lãi suất huy động duy trì ở mức cao, kéo theo chi phí vốn tăng và tạo áp lực lên nền kinh tế.

MBS cho rằng lãi suất cao không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp, nhất là các ngành sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, mà còn làm suy yếu dòng tiền vào chứng khoán. Dù nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn về định giá, thị trường vẫn có thể biến động mạnh trong ngắn hạn cho đến khi lãi suất hạ nhiệt và dòng tiền cải thiện.