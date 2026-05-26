AI, dữ liệu và những xu hướng định hình ngân hàng tương lai

Ông Guillaume de Gantès - Lãnh đạo mảng Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính của McKinsey & Company chia sẻ góc nhìn chiến lược về các xu hướng đang định hình tương lai ngành ngân hàng toàn cầu và Việt Nam. Theo chuyên gia, AI đang trở thành trung tâm của mọi hoạt động ngân hàng, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những tổ chức có khả năng tích hợp AI vào vận hành, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng ở quy mô lớn.

Nhiều xu hướng nổi bật như cuộc đua trở thành “ngân hàng chính”, phát triển hệ sinh thái tài chính và yêu cầu ngày càng cao về bảo mật, an ninh mạng. Theo diễn giả, mô hình ngân hàng truyền thống đang được tái định hình theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng các hệ sinh thái tích hợp và cá nhân hóa sâu hơn nhờ dữ liệu và AI.

Theo ông Guillaume de Gantès, thách thức lớn nhất của chuyển đổi AI không nằm ở công nghệ mà ở khả năng biến chiến lược thành thay đổi thực tế, đòi hỏi ngân hàng phải nâng cấp công nghệ, dữ liệu và mô hình vận hành linh hoạt hơn.

Khi “Lấy khách hàng làm trung tâm” trở thành lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Chia sẻ tại hội thảo, ông Robin Speculand - một chuyên gia toàn cầu về chiến lược và triển khai chuyển đổi số đưa ra góc nhìn thực tiễn của chủ đề “Lấy khách hàng làm trung tâm như lợi thế cạnh tranh”.

Chuyên gia Robin Speculand cho rằng, khách hàng ngày nay không quan tâm ngân hàng có chiến lược gì, mà quan tâm ngân hàng triển khai như thế nào trong từng trải nghiệm cụ thể. Theo đó, ngành ngân hàng đang dịch chuyển từ cung cấp dịch vụ khách hàng sang xây dựng trải nghiệm khách hàng và cao hơn là lấy khách hàng làm trung tâm - nơi mọi quyết định vận hành đều xuất phát từ việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu, hành vi và bối cảnh của khách hàng.

Ông Robin Speculand nhấn mạnh, ngân hàng chiến thắng trong tương lai không phải ngân hàng có nhiều tính năng số nhất, mà là ngân hàng biết sử dụng công nghệ số, dữ liệu, AI và sự thấu hiểu con người để xây dựng mối quan hệ với khách hàng sâu sắc hơn.

Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức

Từ xu hướng toàn cầu đến bài toán thực thi

Phiên thảo luận “Tái định hình quan hệ khách hàng trong kỷ nguyên số, dữ liệu và AI” dưới sự điều phối của ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc VietinBank đã mang đến nhiều trao đổi thực tiễn về cách ngành ngân hàng tái định hình quan hệ khách hàng trong kỷ nguyên số. Phiên thảo luận tập trung vào sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi khách hàng, AI, dữ liệu và nền tảng số, cũng như bài toán chuyển hóa các xu hướng công nghệ toàn cầu thành năng lực vận hành thực tế tại ngân hàng.

Ông Shobhit Awasthi - chuyên gia mảng chuyển đổi số và AI của McKinsey & Company cho rằng, thách thức lớn của nhiều ngân hàng hiện nay là khoảng cách giữa mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm và trải nghiệm thực tế do mô hình vận hành khép kín và dữ liệu phân mảnh, thiếu kết nối.

Trong khi đó, ông Robin Speculand chỉ ra, dữ liệu và AI cần giúp ngân hàng vượt khỏi tư duy “bán thêm sản phẩm”, mà phải hướng tới thấu hiểu khách hàng và tạo ra những tương tác đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Phiên thảo luận cho thấy tương lai ngành ngân hàng sẽ được quyết định không chỉ bởi công nghệ, mà còn bởi khả năng xây dựng niềm tin, thấu hiểu khách hàng và chuyển hóa AI, dữ liệu thành những trải nghiệm thực sự có giá trị.

Năng lực chuyển đổi số là “DNA” mới và lợi thế cạnh tranh dài hạn của VietinBank

Những xu hướng và góc nhìn được chia sẻ tại hội thảo cũng phản ánh rõ định hướng chuyển đổi số của VietinBank giai đoạn 2026-2028, khi chuyển đổi số không còn dừng ở việc số hóa quy trình hay ứng dụng công nghệ, mà hướng tới thay đổi phương thức tạo ra giá trị, cách phục vụ khách hàng và tổ chức vận hành của ngân hàng.

Trong giai đoạn chiến lược sắp tới, VietinBank chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng chuẩn hóa và linh hoạt trên toàn hệ thống. Giai đoạn 2026-2028, VietinBank xác định ba trụ cột hành động gồm: Gia tăng hiệu quả và đem lại giá trị vượt trội cho khách hàng; Chuẩn hóa và lan tỏa năng lực chuyển đổi số trên toàn hệ thống; Thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và tinh thần tiên phong.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng thay đổi mạnh mẽ bởi AI, dữ liệu và công nghệ, VietinBank xác định khả năng thích ứng, năng lực thấu hiểu khách hàng và chuyển hóa chiến lược thành hành động thực tiễn sẽ là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, thúc đẩy ứng dụng dữ liệu, AI và đổi mới sáng tạo, VietinBank đang từng bước kiến tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: VietinBank)