Ngày 25/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã hồi phục ổn định và được xuất viện sau 12 ngày điều trị chuyên sâu.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển từ Phú Quốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 13/7 trong tình trạng nguy kịch, sau vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch người Ấn Độ xảy ra chiều 11/7 gần Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Theo BS.CKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, đại diện ê-kíp điều trị, sức khỏe người bệnh hiện đã hồi phục gần như hoàn toàn. Bệnh nhân có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân; các chỉ số sinh tồn như nhịp tim, huyết áp đều ổn định.

Nam du khách Ấn Độ sau khi bình phục. Ảnh: BVCC.

Qua đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định người bệnh đủ điều kiện trở về Ấn Độ bằng chuyến bay thương mại để tiếp tục theo dõi tại cơ sở y tế trong nước. Để bảo đảm an toàn trong suốt hành trình, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử một bác sĩ đi cùng theo dõi sức khỏe.

Xúc động trước khi xuất viện, du khách Ấn Độ chia sẻ: "Sức khỏe của tôi có thể hồi phục được như ngày hôm nay là một điều thần kỳ mà chính tôi cũng không dám tin. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đã tận tình điều trị, chăm sóc để tôi có được sự hồi phục như hôm nay".



Trước đó, ngay sau vụ tai nạn, Bộ Y tế đã chỉ đạo huy động tối đa nguồn lực cứu chữa các nạn nhân. Bệnh viện Chợ Rẫy cử ê-kíp chuyên gia đến Phú Quốc hội chẩn, hỗ trợ điều trị và quyết định chuyển bệnh nhân nặng nhất về TPHCM để hồi sức chuyên sâu.

Trong quá trình điều trị, người bệnh phải theo dõi đặc biệt do đa chấn thương và nguy cơ diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, việc người bệnh hồi phục và xuất viện sau gần hai tuần điều trị là kết quả của sự phối hợp khẩn trương giữa lực lượng cấp cứu tại Phú Quốc và các y bác sĩ bệnh viện, khép lại hành trình giành giật sự sống của nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn.