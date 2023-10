“Israel coi việc mời các lãnh đạo Hamas tới Moscow là bước đi không bình thường. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga trục xuất ngay lập tức phái đoàn Hamas”, hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho hay.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết thêm: “Hamas liên quan đến cái chết của hơn 1.400 người Israel. Họ chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc hơn 220 người Israel, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ và người già”.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 26/10 xác nhận, phái đoàn Hamas do ông Moussa Abu Marzouk, thành viên cấp cao trong hội đồng chính trị của lực lượng này dẫn đầu đã đến Moscow. Chủ đề cuộc đàm phán giữa phái đoàn Hamas với Nga là thả con tin và sơ tán an toàn công dân Nga cũng như công dân nước ngoài khác đang mắc kẹt ở Gaza do lệnh phong tỏa của Israel.

Israel xây dựng lại hàng rào với Dải Gaza

Tờ Jerusalem Post đưa tin, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xây dựng lại các phần hàng rào ở biên giới với Dải Gaza đã bị Hamas phá hủy.

Theo tờ báo này, khi Israel chuẩn bị chiến dịch trên bộ, nước này cần đảm bảo an ninh biên giới để quân đội ở Gaza được an toàn không chỉ từ phía sau. Việc xây dựng hàng rào sẽ tiêu tốn của Israel khoảng 1 tỷ USD.

Quân đội Israel đã tiến hành rà phá bom mìn suốt ngày đêm dọc theo hàng rào và lắp đặt hệ thống an ninh mới. IDF đảm bảo tất cả các cảm biến cần thiết và các thiết bị khác đã được sửa chữa gần như hoàn toàn.

Vào năm 2021, Israel tuyên bố hoàn thành “hàng rào thông minh” chạy dọc theo biên giới Dải Gaza. Theo Reuters, bức tường cần hơn 140.000 tấn sắt thép và lắp đặt hàng trăm camera, radar và cảm biến. Việc tiếp cận gần hàng rào ở phía Gaza bị hạn chế đối với cả người dân sinh sống gần khu vực. Về phía Israel, các tháp quan sát và cồn cát đã được dựng lên để theo dõi các mối đe dọa và giữ chân những kẻ xâm nhập.