TP Hồ Chí Minh:

Sáng 11/7, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, gần 100 chủ tàu cá và thuyền trưởng khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn xã Long Hải (TP Hồ Chí Minh) được tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về khai thác thủy sản.

Chương trình "Cà phê sáng cùng chủ phương tiện tàu cá và các thuyền trưởng đang hoạt động khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn" do UBND xã Long Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức, nhằm góp phần giảm nghèo thông tin cho ngư dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngư dân xã Long Hải được phổ biến quy định mới về khai thác hải sản

Tại chương trình, Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, thông tin về tình hình trên biển, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và kết quả triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Đồng thời, ông phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo nghị định, các hành vi vi phạm quy định về khai thác IUU sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó chủ tàu có thể bị phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cũng kiên quyết không làm thủ tục xuất bến đối với tàu cá không đủ điều kiện, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh phổ biến quy định mới, các cơ quan chức năng đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc của ngư dân trong quá trình khai thác hải sản. Theo quy định, từ ngày 1/7/2026, tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên phải thực hiện nhật ký khai thác điện tử; từ ngày 1/9/2026, quy định này áp dụng đối với tàu từ 15 m đến dưới 24 m.

Cán bộ chuyên môn cũng hướng dẫn ngư dân cài đặt và sử dụng phần mềm nhật ký khai thác điện tử. Việc ứng dụng phần mềm giúp cập nhật dữ liệu chuyến biển nhanh chóng, chính xác, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Những khó khăn về kết nối khi hoạt động ngoài khơi cũng được ngư dân phản ánh và được các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải đáp ngay tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết sau đợt kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn thanh tra EC về chống khai thác IUU, địa phương cùng các lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Phúc đề nghị các cơ quan chuyên môn, lực lượng Biên phòng và Công an tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân thực hiện các quy định mới, đặc biệt là triển khai nhật ký khai thác điện tử. Đồng thời khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác đúng quy định, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Được biết, xã Long Hải (trước đây từng là thị trấn Long Hải, thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).