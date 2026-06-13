Camera giám sát tại quán ăn ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã ghi lại toàn bộ sự việc. Chiếc xe tải đang lưu thông trên đoạn đường gồ ghề vào tối ngày 10/6 thì bất ngờ một lốp xe bên lái phát nổ.

Theo đoạn video, đám bụi từ vụ nổ lốp xe nhanh chóng tràn về phía khu vực ăn uống ngoài trời, nơi nhiều khách hàng đang dùng bữa. Một số người giật mình quay đầu nhìn về phía chiếc xe tải, trong khi những người khác vội vàng đứng dậy để tránh nguy hiểm.

Sau khi phát hiện sự cố, tài xế đã dừng xe và xuống kiểm tra tình trạng phương tiện cũng như khu vực xung quanh.

Theo chủ quán ăn - bà Taohou Sumphaonohn, vụ việc khiến nhiều khách hàng hoảng sợ, không ai nghĩ một chiếc lốp xe có thể phát nổ với mức độ dữ dội như vậy. May mắn khách hàng và những người bán hàng đều an toàn.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ lốp xe tải khi vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc trên các cung đường xấu.

(Theo Newsflare)

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