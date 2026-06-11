Mới đây, hình ảnh một đoạn đường vừa được thảm nhựa mới, nhưng chỉ chừa lại đúng vị trí của một chiếc ô tô hiệu Mitsubishi Attrage đỗ bên lề đường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, đoạn đường trên thuộc một khu đô thị ở phường Yên Sở (Hà Nội). Khi đơn vị thi công tiến hành trải thảm lại mặt đường thì vẫn có một chiếc ô tô đỗ chắn ngay phía sau biển "cấm đỗ xe" (P.131a).

Đáng nói, phía đơn vị thi công thảm nhựa đường đã chừa lại đúng vị trí mà chiếc xe Attrage đang chiếm đỗ với diện tích chừng 10 m2.

Chiếc Mitsubishi Attrage đỗ sau biển cấm dừng đỗ, khiến việc thi công thảm đường bị ảnh hưởng. Ảnh: Toàn BV/OFFB

Hình ảnh và cách xử lý của đơn vị thi công ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người sử dụng ô tô, với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều người cho rằng việc một chiếc xe cá nhân đỗ trong khu vực thi công khiến đơn vị làm đường phải thay đổi phương án là điều khó chấp nhận.

"Đường sá là không gian chung, mỗi tài xế cần chủ động quan sát biển báo, đặc biệt tại những khu vực đang sửa chữa, thi công để tránh ảnh hưởng đến công việc của đơn vị thi công cũng như sinh hoạt của người dân", tài khoản Thành Công Phạm viết.

"Nếu chiếc xe đỗ sai quy định, vì sao bên thi công không thông báo với lực lượng chức năng để xử lý, di chuyển phương tiện, thay vì phải bỏ lại một đoạn đường?", tài khoản Minh Nguyễn bình luận.

Một số ý kiến khác lo ngại việc lựa chọn giải pháp "né xe" có thể tạo ra tiền lệ không tốt. Bởi nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, chỉ vì một phương tiện đỗ sai vị trí cũng có thể khiến các công trình công cộng bị ảnh hưởng, trong khi người vi phạm lại không phải chịu trách nhiệm tương xứng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng cần nhìn nhận sự việc ở góc độ thực tế. Đơn vị thi công không có thẩm quyền tự ý cẩu hoặc di chuyển phương tiện của người dân, kể cả việc đỗ xe là sai.

Nếu quá trình xử lý xảy ra va chạm, làm hư hỏng tài sản, việc xác định trách nhiệm có thể phát sinh tranh chấp. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, phương án an toàn nhất vẫn là chờ sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Một số tài xế cũng cho rằng ngoài ý thức của người đỗ xe, các đơn vị thi công cần chủ động hơn trong việc đặt biển cảnh báo, bố trí rào chắn, thông báo khu vực hạn chế dừng đỗ để người dân dễ nhận biết, tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.

Câu chuyện ở phường Yên Sở (Hà Nội) ở trên là lời nhắc nhở với mỗi người khi sử dụng ô tô trong đô thị. Việc dừng, đỗ xe tưởng như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu không đúng nơi quy định có thể gây ảnh hưởng đến công việc chung, làm khó cho nhiều người khác.

Trước khi rời xe, tài xế cần quan sát kỹ biển báo, khu vực xung quanh, đặc biệt là những nơi đang thi công hoặc có cảnh báo hạn chế dừng đỗ, đồng thời luôn để lại số điện thoại để người khác liên hệ trong những trường hợp cần thiết.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ ô tô ở nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Việc dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, tài xế có thể bị phạt 4-6 triệu đồng theo khoản 5 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Ngoài tiền phạt, phương tiện còn có thể bị yêu cầu di dời hoặc bị cưỡng chế di chuyển trong một số trường hợp.

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