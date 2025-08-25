Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong chiến lược phát triển nhân sự toàn cầu của tập đoàn.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, trong những năm gần đây, Tập đoàn LOTTE xác định đất nước hình chữ S là thị trường quan trọng thứ ba, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Shin Dong-bin - Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ kỳ vọng tiếp tục tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam thông qua việc mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực, thể hiện tầm nhìn và cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, ngày hội tuyển dụng LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025 đem đến cho thế hệ nhân lực tiềm năng cơ hội phát triển sự nghiệp tại các lĩnh vực như bán lẻ, dịch vụ khách sạn, quản lý vận hành bất động sản, công nghệ và dịch vụ vui chơi giải trí. Với sự tham gia của 8 công ty thành viên của Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam: LOTTE Mall West Lake Hanoi, LOTTE Department Store Vietnam, LOTTE Hotel Hanoi, L7 West Lake Hanoi by LOTTE, LOTTE World Vietnam, LOTTE Property & Development Vietnam, LOTTE Innovate Vietnam, LOTTE Mart, sự kiện là dịp để ứng viên tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp, định hướng phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn thực tiễn từ các chuyên gia.

Không gian booth tuyển dụng của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam

Không chỉ vậy, ứng viên còn được trò chuyện trực tiếp với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu văn hóa làm việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài tại một trong những tập đoàn thuộc top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong nhiều năm, do Anphabe - nhà tư vấn tiên phong về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc công bố.

Đại diện LOTTE khẳng định: “Chúng tôi hướng đến xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập - nơi mọi khác biệt về cá tính, tài năng, kỹ năng và trải nghiệm cá nhân đều được trân trọng và phát huy. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, và LOTTE là nơi mọi người đều có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp”.

Các hoạt động nổi bật tại 2025 LOTTE Global Job Fair in Vietnam

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Vũ Tú, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phenikaa, cùng hàng ngàn sinh viên, người mới ra trường và nhân sự trẻ đầy nhiệt huyết.

Sự kiện được tổ chức thành hai phiên: buổi sáng (9h-12h30) và buổi chiều (14h-17h30). Các hoạt động thảo luận và tương tác cùng mentor, chuyên gia được tổ chức đan xen trong cả hai phiên nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và tạo điều kiện để ứng viên tiếp cận sâu hơn với các cơ hội nghề nghiệp tại LOTTE.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận quà chào mừng, chương trình mở đầu với Lễ khai mạc và phiên chia sẻ từ Ban Lãnh đạo cùng các quản lý cấp cao của Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam. Đây là cơ hội để ứng viên nắm bắt tầm nhìn, chiến lược phát triển và cơ hội việc làm tại tập đoàn, đồng thời tìm hiểu chi tiết quy trình tuyển dụng của từng công ty thành viên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đại diện LOTTE tại Việt Nam nhấn mạnh: “Các hoạt động tại LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025 được thiết kế để mang lại giá trị thực tiễn. Đây là những trải nghiệm cá nhân hoá, giúp người tham dự vừa nâng cao kỹ năng phỏng vấn và giao tiếp chuyên nghiệp, vừa hiểu sâu văn hóa LOTTE.”

Ông Kim Joon Young - Quản lý cấp cao của tập đoàn LOTTE tại Việt Nam phát biểu khai mạc

Tiếp nối chương trình là Phiên tư vấn nghề nghiệp, nơi các ứng viên có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhân sự đến từ các công ty thành viên của LOTTE. Những người tham dự có thể trao đổi, đặt câu hỏi và thu thập thông tin thực tế về công việc với các cố vấn và chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Hoạt động Phỏng vấn mô phỏng (Mock interview) là cơ hội luyện tập kỹ năng ứng tuyển trực tiếp với đại diện tuyển dụng. Ứng viên có thể nâng cao sự tự tin và tăng khả năng ghi điểm khi bước vào vòng phỏng vấn chính thức. Song song với đó, khách tham dự có thể ghé thăm gian tuyển dụng của mỗi doanh nghiệp cũng như khu vực trò chơi tương tác và nhận về những phần quà độc quyền.

Đáng chú ý, Tập đoàn LOTTE dành tặng 30 suất trải nghiệm “Company Tour” trong mỗi phiên. Đây là chuyến tham quan môi trường làm việc theo phong cách Hàn Quốc, mang đến góc nhìn thực tế về không gian và văn hóa làm việc tại đây.

Các ứng viên tham gia hoạt động Company Tour

Với LOTTE Global Job Fair in Vietnam 2025, Tập đoàn LOTTE tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, đóng góp cho sự phát triển cả về lượng và chất của nguồn nhân lực Việt.

Box

Là doanh nghiệp toàn cầu với tầm nhìn Người kiến tạo giá trị trọn đời (Lifetime Value Creator), Tập đoàn LOTTE cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình trong suốt vòng đời thông qua các thương hiệu trực thuộc. Với hơn 20 công ty thành viên đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ phân phối, thực phẩm, hóa chất, tài chính cho đến dịch vụ tiêu dùng, Tập đoàn LOTTE tạo ra hàng nghìn việc làm và mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu khách hàng Việt Nam.

Bích Đào