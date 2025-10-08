Ngày 8/10, tầng 1 của Trung tâm Y tế Hữu Lũng (xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị ngập sâu khiến nhiều máy móc hư hỏng. Các bệnh nhân phải di chuyển lên tầng cao hơn.

Trung tâm Y tế Hữu Lũng ngập sâu. Ảnh: Đ.X

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Hữu Lũng cho biết, nước ngập vào nhiều khu vực ở tầng 1, đơn vị phải chuyển các bệnh nhân lên hành lang tầng cao hơn.

Máy móc ở tầng 1 cơ bản đã được di chuyển đến những địa điểm cao. Tuy nhiên, một số thiết bị đắt tiền không thể di chuyển như máy chụp CT, X-quang kỹ thuật số nên các y bác sĩ, nhân viên phải thay nhau tát nước ra để không bị ảnh hưởng.

Nước tràn vào sảnh tầng 1, khu vực tiếp đón bệnh nhân của Trung tâm Y tế Hữu Lũng. Ảnh: Đ.X

"Các y, bác sĩ thay nhau tát nước tại những phòng máy đắt tiền nhưng không biết có trụ được không", đại diện Trung tâm Y tế Hữu Lũng cho hay.

Hiện tại trung tâm y tế có 12 y, bác sĩ túc trực và hơn 300 bệnh nhân cùng người nhà.

Bệnh nhân được di chuyển lên tầng cao và nằm hành lang vì không đủ chỗ trong phòng. Ảnh: Đ.X

Trước tình hình trên, các đơn vị, nhà hảo tâm đã tới phát nhu yếu phẩm cho mọi người. Hằng ngày, lực lượng y tế ở đây vẫn tổng hợp số lượng bệnh nhân và cán bộ ở trung tâm để nhận đủ số lượng cần thiết.

Các y, bác sĩ thay nhau túc trực tát nước ở một số phòng có máy móc hiện đại. Ảnh: Đ.X

Theo thông tin thêm từ đại diện Trung tâm Y tế Hữu Lũng, ngập lụt khiến bệnh nhân trong trung tâm có nhu cầu chuyển tuyến cũng không thể ra ngoài. Bốn xe ô tô chuyên dụng của trung tâm đã bị hư hỏng sau nhiều ngày ngâm nước.

4 xe chuyên dụng của trung tâm đã hư hỏng vì ngâm nước nhiều ngày. Ảnh: Đ.X

"Các y, bác sĩ những ngày này đều ở lại sinh hoạt tại trung tâm vì nước ngập nhanh quá không thể về nhà. Mặc dù được hỗ trợ nhưng một số trang thiết bị phục vụ cho việc cấp cứu hay điều trị ở trung tâm đang thiếu. Hiện tại nước chưa thoát được bao nhiêu, vẫn ngập ở sảnh, tầng 1 Khoa Khám bệnh, Khoa Sản, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Đông y", đại diện Trung tâm Y tế Hữu Lũng cho biết.