Ngày 8/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, sau 1 ngày xảy ra sự cố vỡ một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, các cơ quan chức năng luôn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, khu vực vai đập bị vỡ không có hiện tượng mở rộng thêm mà vẫn giữ nguyên hiện trạng thời điểm xảy ra sự cố.

Khu vực vai đập bị vỡ bên trái vẫn giữ nguyên không mở rộng thêm, lượng nước chảy ra chỉ bằng một phần nhỏ của khu vực chảy tràn bên phải của đập thủy điện. Ảnh: V.Đ

Bà Ngân cho biết thêm, lượng nước chảy ra từ khu vực vỡ chỉ là một phần nhỏ so với lượng nước chảy tràn để giảm áp lực cho thân đập.

"Khu vực vỡ không có dấu hiệu mở rộng, nước cũng chảy xuống hạ du theo con suối chung với khu chảy tràn. Do đó địa bàn xã Tân Tiến không bị ảnh hưởng lớn", bà Ngân cho biết.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn túc trực và hỗ trợ người dân tại các điểm an toàn mà họ đã được di dời đến trước đó.

Lực lượng chức năng kiểm tra ngay sau khi sự cố vỡ đập xảy ra. Ảnh: V.Đ

Trong tối qua 7/10, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế sự cố vỡ một phần đập thủy điện Bắc Khê 1 và nghe báo cáo về tình hình mưa bão trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp và các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 vào tối 7/10. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đối với sự cố tại đập, hiện nay hệ thống xả tràn vẫn hoạt động bình thường nên việc vỡ một phần thân đập không gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở khu vực hạ du trực tiếp.

Người dân ở xã Thất Khê (Lạng Sơn) được hỗ trợ di dời tới nơi an toàn sau sự cố vỡ đập. Ảnh: V.Đ

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác trọng tâm là tiếp tục di dời toàn bộ hộ dân bị ảnh hưởng ở vùng ngập úng lên các khu vực cao và an toàn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời.

Chủ đầu tư nói gì về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn? Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bắc Khê 1 vừa thông tin về sự cố vỡ một phần đập của nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, Lạng Sơn) và cho biết, sau khi lượng nước ổn định sẽ tiến hành đổ bê tông khu vực bị vỡ.

Lãnh đạo Bộ NN&MT đến hiện trường vụ vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ vào 13h30 ngày 7/10. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.