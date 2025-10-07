Chiều 7/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua toàn ngành đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Tổng cộng 10.000 túi thuốc gia đình đã được quyên góp nhằm hỗ trợ kịp thời người dân vùng bão lũ.

Tính đến ngày 6/10, Sở Y tế TPHCM đã chuyển 5.000 túi thuốc đầu tiên đến Sở Y tế các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Tĩnh.

Cán bộ, viên chức và người lao động các bệnh viện trên địa bàn TPHCM chuẩn bị các túi thuốc chuyển đến bà con vùng bão lũ. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Trong các ngày 5-7/10, các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền... tiếp tục đóng góp thêm 5.000 túi thuốc.

Số thuốc này đã được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để trao tặng bà con vùng bão lũ.

Sở Y tế TPHCM ghi nhận sự ủng hộ của các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã nhiệt tình hưởng ứng và kịp thời hỗ trợ các túi thuốc gia đình.