Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Cảnh, Lữ đoàn trưởng, ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Theo đó, ngày 13/4/1966, Bộ trưởng Quốc phòng ký quyết định thành lập Đoàn huấn luyện Trinh sát Đặc công 126, tiền thân của Lữ đoàn 126 ngày nay, đánh dấu bước phát triển của lực lượng đặc công hải quân trong tác chiến trên chiến trường sông, biển.

Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị hoạt động chủ yếu tại chiến trường Cửa Việt - Đông Hà, tham gia hầu hết các chiến dịch lớn của mặt trận B5. Trong 7 năm chiến đấu, Đoàn 126 tổ chức hơn 300 trận, đánh chìm và đánh hỏng 372 tàu địch, phá hủy hàng vạn tấn hàng hóa, phương tiện chiến tranh, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường.

Nhiều trận đánh được đánh giá có hiệu suất cao. Tiêu biểu như trận ngày 5/8/1967, chỉ với 5 chiến sĩ và 5 quả mìn, đơn vị đánh chìm 5 tàu LCU của đối phương. Hay trận cảng Đông Hà đêm 2/9/1967, 4 chiến sĩ đánh chìm, đánh hỏng 5 tàu. Đầu tháng 3/1968, lực lượng phối hợp quân dân Cam Giang (Quảng Trị) đánh chìm 7 tàu, làm tắc nghẽn tuyến Cửa Việt - Đông Hà nhiều ngày.

Những chiến công tại Quảng Trị trở thành nền tảng để lực lượng đặc công hải quân phát triển, tiếp tục tham gia chiến dịch chống phong tỏa thủy lôi, bom từ trường năm 1973 và chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong chiến tranh, Lữ đoàn 126 còn huấn luyện, chi viện hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ đặc công nước cho các chiến trường sông, biển miền Nam.

Sau năm 1975, đơn vị được tổ chức lại, tiếp tục tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong thời bình, Lữ đoàn 126 tham gia nhiều nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Trải qua 60 năm, Lữ đoàn 126 ba lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương. Dịp này, đơn vị tiếp tục được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn.

Xây dựng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ trong bất luận, bất kể tình huống nào đều phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cho hay, đơn vị cần đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, tăng khả năng tác chiến độc lập, dài ngày trên biển, đồng thời tăng cường huấn luyện hiệp đồng, sát thực tế.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển”, với cán bộ, chiến sĩ thuần thục chiến thuật, điêu luyện kỹ thuật, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 xác định tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.