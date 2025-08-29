Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) với sự tham gia của 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2.

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu. Trong ảnh, một sản phẩm trong dàn robot VinMotion có thể giao tiếp, trả lời câu hỏi của khách tham quan.

Đặc biệt tại gian hàng Bộ Công an, một chú chó robot nhảy nhót, tạo dáng bằng nhiều hình thức đã khiến các du khách và đặc biệt là trẻ em thích thú.

Tại gian của Bộ Quốc phòng, một robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 do Viettel nghiên cứu và phát triển, lần đầu tiên giới thiệu trước công chúng. Robot đang được thử nghiệm và triển khai ở các nhà máy nội bộ. Đây là robot tuần tra an ninh thông minh, được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ tại khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy và hạ tầng trọng yếu. Robot có khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, tự động di chuyển, phát hiện sự cố và đưa cảnh báo kịp thời nhờ công nghệ AI và cảm biến hiện đại.

Súng bắn tỉa 7,62mm SBT7MK4 có chiều dài 1,160m, nặng 4,3 kg, tầm bắn hiệu quả 460m. Sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất.

Mô hình tàu điện tại gian hàng của Tập đoàn Trường Hải. Hồi tháng 2/2025, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải cho biết, THACO sẽ tập trung tham gia vào làm đường sắt đô thị, đặc biệt là các toa tàu, các cấu kiện thép, đồng thời có kế hoạch chuyển giao công nghệ và tăng năng lực nội địa hóa.

Tại triển lãm còn có sự xuất hiện của chiếc ô tô đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX. Đây là phiên bản giới hạn đặc biệt, dành riêng cho chuyên chở nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Xe có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn (trong ảnh) và Chống đạn.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút rất đông người dân tham quan, trải nghiệm, trong đó có khu vực trải nghiệm thực tế ảo. Người dân được trải nghiệm tại các khung cảnh lịch sử gồm: Lái xe không kính trên đường Trường Sơn; tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh thông qua kính thực tế ảo 360.

Tại khu vực ngoài trời dù thời tiết khá nắng nóng nhưng rất đông bạn trẻ xếp hàng chờ trải nghiệm ngụy trang của bộ đội đặc công.

Ngoài trời có rất nhiều vũ khí, khí tài của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trưng bày. Trong ảnh, 6 khẩu pháo phòng không 37mm tự động tác chiến ngày và đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Pháo có tầm bắn mục tiêu trên không 3km, dưới đất 4km, tầm bắn tối đa 6,7km, tốc độ từ 80 - 120 phát/phút.

Tên lửa Không đối hạm Kh-31A (UD) dùng để tiêu diệt các loại tàu khu trục hoạt động độc lập cũng như trong thành phần của nhóm tàu tấn công (hạm đội) trong điều kiện thời tiết từ đơn giản đến phức tạp, ngày cũng như đêm.

Máy bay không người lái (UAV) do Việt Nam nghiên cứu chế tạo. Đây là UAV đa năng, tầm xa thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải. Nó nổi bật nhờ khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.

UAV có sải cánh 17m, chiều dài 8,5m, trần bay 10km, thời gian bay liên tục hơn 24 tiếng, dải vận tốc hành trình từ 140-180 km/h, vận tốc đạt 200 km/h, tải tối đa 500 kg, khối lượng cất cánh tối đa 1.500 kg.

Ngoài ra, triển lãm còn mang đến một mô hình máy bay hiện đại, giới thiệu để thể hiện năng lực khai thác các tàu bay tiên tiến ngày nay của ngành hàng không Việt Nam.