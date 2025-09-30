XEM CLIP:

Ngày 30/9, sau khi bão số 10 quét qua, tỉnh Hà Tĩnh hiện lên cảnh hoang tàn, xác xơ. Tại khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền), bão đã phá hủy hàng chục biệt thự sát biển trong khu Resort Hoa Tiên Xuân Thành.

Khu biệt thự này rộng 121ha với khoảng 561 lô gồm villa biển, shop villa, shophouse...

Sau khi bão số 10 quét qua, hàng chục căn biệt thự tại đây đã bị phá huỷ như thể khu vực này vừa trải qua một trận động đất.

Nền móng, sân các căn biệt thự bị nứt gãy khắp nơi.

Mặt đường giao giữa khu Resort Hoa Tiên và khách sạn Mường Thanh bị bão quật hở hàm ếch.

Một người trong lĩnh vực bất động sản cho biết: "Những căn sát biệt thự Hoa Tiên, trước đó có giá dao động từ 7-20 tỷ đồng. Hiện tại để xây dựng lại, chủ đầu tư cũng phải mất rất nhiều kinh phí".

Nhiều thiết bị, đồ đạc cũng bị hư hỏng. Hiện tại, lực lượng chức năng ở xã Tiên Điền đang phối hợp với người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Sân Pickleball tại khu nghỉ dưỡng bị bão phá hủy.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bão số 10 đi qua gây thiệt hại rất lớn.

“Thống kê ban đầu cho thấy hàng chục căn biệt thự tại Resort Hoa Tiên, trị giá hơn chục tỷ đồng mỗi căn, bị bão phá hủy, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư. Ngoài ra, khoảng 1.000 ngôi nhà trên địa bàn xã bị hư hỏng, tốc mái, cùng 11 trường học cũng bị tốc mái…”, lãnh đạo xã Tiên Điền cho biết.

Theo báo cáo nhanh ngày 29/9, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn tỉnh Hà Tĩnh. Một người ở xã Đức Thịnh tử vong trong lúc khắc phục nhà cửa, 9 người khác bị thương; gần 43.000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều nhất ở các xã Can Lộc, Đông Kinh, Cẩm Bình và Đồng Tiến.

Ngành nông nghiệp chịu thiệt hại lớn: 987 ha hoa màu bị đổ ngã, 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa chết. Hơn 1.100 cột điện gãy đổ; nhiều trường học và cơ sở y tế cũng bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.