Chiều 15/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng phát đi tin cảnh báo lũ trên sông Bằng Giang. Theo đó, mực nước sông Bằng Giang đang tiếp tục tăng chậm, đo lúc 10h cùng ngày ở mức 180,13m, chỉ còn thấp hơn mức báo động 1 khoảng 0,37m.

Dự báo, từ chiều và đêm nay (15/10), trên sông Bằng Giang nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, với biên độ lũ tăng từ 2-3m. Nước dâng kết hợp mưa lớn có thể khiến mực nước đạt mức báo động 2 đến báo động 3 trong tối và đêm nay.

Mực nước sông Bằng Giang đang tăng chậm, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, với biên độ lũ tăng 2-3m. Ảnh: XĐ

Các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao gồm vùng thấp ven sông tại xã Hòa An, phường Thục Phán (khu vực sông Hiến thuộc Hợp Giang cũ), phường Nùng Chí Cao (khu tập thể điện lực) và phường Tân Giang.

Ngoài ra, tình trạng ngập úng cũng có thể xảy ra tại một số khu vực hạ du như xã Thông Nông, xã Cần Yên và các địa bàn từng ghi nhận ngập lụt trước đây.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp địa hình dốc, nguy cơ sạt lở đất, sạt taluy, tràn cầu treo và ngầm tràn tại các tuyến đường ven sông, suối đang ở mức cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua khu vực ngập, suối nhỏ trong thời điểm mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1, đồng thời lưu ý lũ trên các sông, suối có thể gây ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, giao thông, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Hiện chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mực nước sông, chủ động phương án sơ tán dân nếu lũ lên nhanh trong đêm. Nhiều hộ dân sinh sống dọc sông Bằng Giang cho biết họ đã thu dọn tài sản, di chuyển vật nuôi để phòng ngừa tình huống xấu nhất.

Hệ thống sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của một HTX bị hư hỏng hoàn toàn sau 2 cơn lũ. Ảnh: La Ngà

Trong nửa đầu tháng 10, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão số 10, số 11, nhiều khu vực của tỉnh Cao Bằng bị ngập sâu. Nhà cửa, tài sản, hệ thống giao thông và hạ tầng công cộng thiệt hại nặng nề.

Đỉnh điểm, lũ trên sông Bằng Giang vượt kỷ lục lịch sử năm 1986, mực nước đạt 185,79m, nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố trong biển nước.

Đặc biệt, tại các phường trung tâm thành phố Cao Bằng ven sông Bằng Giang và sông Hiến, người dân đã hai lần liên tiếp hứng chịu ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt. “Chỉ cần mưa thêm một đêm nữa là nước có thể tràn lên tận sân. Ai cũng lo vì lũ gần đây thường lên nhanh và mạnh”, một người dân phường Hợp Giang nói.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Cao Bằng, chỉ riêng đợt “lũ chồng lũ” do bão số 11 đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; khoảng 5.000ha hoa màu bị mất trắng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.