Sáng 20/11, tại các vùng "rốn lũ" phía Đông tỉnh Gia Lai, mực nước đang rút chậm. Cơ quan chức năng vẫn chưa cho người dân trở về nhà để đảm bảo an toàn do lo ngại mưa lũ quay lại.

Từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa tại khu vực đã giảm đáng kể. Yếu tố này kết hợp với việc thủy điện giảm xả lũ đã giúp nước rút dần.

Ghi nhận tại các điểm như phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước..., nước đã rút đáng kể so với đỉnh lũ ngày 19/11. Nhiều tuyến đường phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.

Các vùng phía Đông tỉnh Gia Lai ghi nhận mực nước lũ đang rút. Ảnh: CTV
Ảnh: Nguyễn Minh Thọ.
Khu vực Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc sáng 20/11 vẫn còn ngập khá nặng. Ảnh: Nguyễn Minh Thọ
Một số tuyến đường nước lũ đã rút, các phương tiện có thể lưu thông. Ảnh: Nguyễn Minh Thọ.
Dọc đường Hồ Văn Huê nhiều hộ dân vẫn còn bị ngập nước đến ngang đùi. Ảnh: Trần Hoàn
Làng trẻ SOS nước vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Trần Hoàn
Tại ngã 3 Hồ Đắc Di giao với đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai vận chuyển hàng thiết yếu hỗ trợ người dân. Ảnh: Trần Hoàn

Tại khu vực phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, sáng nay lượng mưa cũng đã giảm, nước rút chậm. Khu vực này nước lũ vẫn bủa vây các khu dân cư.

Khu vực Tuy Hòa sáng 20/11, nước lũ vẫn còn rất lớn. Ảnh: Tuy Hòa Young TV
Nhiều nhà dân còn ngập sâu. Ảnh: Tuy Hòa Young TV
Dòng nước lũ đục ngầu bủa vây các khu dân cư. Ảnh: Tuy Hòa Young TV
Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã dùng xuồng, ca nô vượt dòng nước xiết tiếp cận xã Tuy An Bắc – một trong những địa bàn bị cô lập nặng nề nhất. Ảnh: Dương Tây
