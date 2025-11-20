Điều máy bay chở phao cứu sinh tiếp tế vùng lũ Gia Lai, Đắk LắkMưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Gia Lai và Đắk Lắk bị ngập. Trước tình hình khẩn cấp, Đà Nẵng đã huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ. Thành phố cũng phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 điều máy bay vận tải để tiếp tế.
Sáng 20/11, tại các vùng "rốn lũ" phía Đông tỉnh Gia Lai, mực nước đang rút chậm. Cơ quan chức năng vẫn chưa cho người dân trở về nhà để đảm bảo an toàn do lo ngại mưa lũ quay lại.
Từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa tại khu vực đã giảm đáng kể. Yếu tố này kết hợp với việc thủy điện giảm xả lũ đã giúp nước rút dần.
Ghi nhận tại các điểm như phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước..., nước đã rút đáng kể so với đỉnh lũ ngày 19/11. Nhiều tuyến đường phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.
Tại khu vực phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, sáng nay lượng mưa cũng đã giảm, nước rút chậm. Khu vực này nước lũ vẫn bủa vây các khu dân cư.