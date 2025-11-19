Ngày 19/11, ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều phường, xã ở khu vực TP Quy Nhơn và Tuy Phước cũ bị ngập lụt. Tùy từng địa bàn, có nơi ngập sâu đến 2m.

Một góc phường Quy Nhơn bị ngập. Ảnh: CTV

Theo ông An, UBND tỉnh Gia Lai đã kích hoạt phần mềm cảnh báo lũ từ nhiều ngày nay và ban hành nhiều công điện ứng phó với lũ lụt. Hiện tại, các sở, ngành cùng lực lượng công an, quân đội đã có mặt tại khu vực ngập để hỗ trợ người dân.

Bà Đặng Thị Bích Dâng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước thông tin, khu vực thôn Luật Lễ và thôn Diêu Trì bị ngập rất sâu, dự kiến phải di dời tập trung hơn 100 người dân. Đối với các khu vực có nguy cơ ngập, địa phương đã hướng dẫn người dân đến trú tạm tại những ngôi nhà cao hơn để ưu tiên di dời ở vùng xung yếu.

Khu vực đường Phú Tài - Bùi Thị Xuân ngập sâu, ô tô bị chết máy. Ảnh: Huy Nguyen

Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây xác nhận, nhiều khu vực trên địa bàn phường đã bị ngập trắng như Mỹ Lợi, khu vực 5, khu vực 6 và một số địa bàn lẻ. Ngày 18/11, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ bị ngập.

Theo bà Hòa, hiện nước đang dâng rất cao. Địa phương đã nhờ lực lượng Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Trung đoàn 739 hỗ trợ 3 ca nô với khoảng 50 chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ giúp dân sơ tán. Tuy nhiên, trời vẫn tiếp tục mưa, nước lên nhanh; trước mắt địa phương vận động bà con kê cao tài sản, chủ động tránh trú để lực lượng ứng cứu thực hiện nhiệm vụ.

Đoạn đường Điện Biên Phủ trước chung cư Ecolife chìm trong biển nước. Ảnh: Báo Gia Lai

Các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ ứng cứu người dân. Ảnh: Huy Nguyễn

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân. Ảnh: Huy Nguyen

Tại phường Quy Nhơn Bắc, nhiều khu phố gần Đại học Quang Trung bị ngập nặng. Do nước dâng quá nhanh, nhiều nhà bị ngập đến cửa sổ khiến người dân trở tay không kịp. Theo người dân, chưa năm nào nước lũ dâng cao như năm nay.

Không chỉ các khu vực phía đông Gia Lai, nhiều địa phương ở phía tây cũng chịu ảnh hưởng lớn do mưa lũ. Tại phường An Khê, những vùng trũng thấp ven sông Ba bị ngập cục bộ, lực lượng chức năng phải chăng dây, cắm biển cấm đường.

Một nhà dân đường Trần Quang Diệu, phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu. Ảnh: Huy Nguyen

Đến trưa cùng ngày, mưa lớn tiếp tục bao trùm. Tại khu vực thành phố Quy Nhơn (cũ), nước lũ dâng tới ngang ngực người lớn, hàng loạt tuyến phố ngập sâu, nhiều nhà dân bị cô lập.

Trên mạng xã hội, người dân liên tục đăng tải thông tin cầu cứu khi nước lũ bủa vây. “Có đội cứu hộ nào xin giúp dùm người nhà em với ạ. Địa chỉ ở khu vực công viên Long Vân, sau cây xăng số 9, đối diện trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Nước gần 2m nhưng người nhà em vẫn chưa ra được”, tài khoản Kiều Duyên viết.

Tài khoản Tuấn Kiệt cũng kêu cứu: “Nhờ mọi người ở Quy Nhơn share giúp tin cầu cứu của bé em mình ở Phú Tài. Tổ 35 khu vực 5 phường Nhơn Bình cũ. Nhà ngập tới nóc, bị cô lập, có 2 người già, 1 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh. Mọi người gọi cứu hộ giúp”.

Người dân lên mạng xã hội kêu cứu nhờ hỗ trợ. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại xã Uar, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức di dời người dân buôn Nu đến ở tạm tại các trường học trên địa bàn. Đến sáng nay, đã có 800 người dân trên tổng số 2.200 người của buôn Nu được đưa đến tránh trú tại Trường THPT số 2 Nguyễn Du. Tại đây, nhiều cán bộ địa phương túc trực để phục vụ bữa ăn cho người dân sơ tán.

Trước tình hình mưa lũ bất thường, Sở GD-ĐT Gia Lai đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND các xã, phường; các đơn vị trực thuộc về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó mưa lớn, lũ lụt.

Lữ đoàn 573 đã tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Huy Nguyen

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ sáng 19/11 cho đến khi có thông báo mới nhằm chủ động phòng tránh mưa lũ; đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bìa phải) kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực vòng xoay Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Báo Gia Lai.

Trước diễn biến cực đoan, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó lũ cấp độ 3.1 đối với toàn bộ 58 xã, phường của khu vực phía đông tỉnh.