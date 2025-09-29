XEM CLIP:

Tối 29/9, xác nhận với PV VietNamNet, ông Trần Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lương cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự cố vỡ đầm Hố Chuối với chiều dài bị vỡ khoảng 15m, sâu tới 3m.

Theo ông Trung, do mưa xối xả, nước dâng cao khiến bờ đầm bị vỡ. Bờ bao đầm cũng là tuyến đường giao thông độc đạo với mặt đường rộng 4m dẫn vào khu xóm Đát. Sự cố đã làm giao thông bị chia cắt, khiến hơn 50 hộ dân với tổng cộng 152 nhân khẩu trong khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Vỡ đầm Hố Chuối khiến hơn 50 hộ dân xóm Đát bị cô lập. Ảnh: T.L

Ngay sau sự cố, các lực lượng tại chỗ của xã đang lên phương án khắc phục. Một số cán bộ xã đã có mặt tại khu vực xóm Đát để di dời các hộ dân đến địa điểm an toàn.

Cũng trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, mưa lớn đã gây ra trận lũ ống khiến Quốc lộ 70B đoạn qua địa bàn xã Phú Khê (Phú Thọ) bị chia cắt.

Lũ ống trên Quốc lộ 70 đoạn qua xã Phú Khê. Ảnh: P.K

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Khê, mưa lớn khiến khu vực chân Đền Đá Thờ bị sạt lở, lũ ống mang theo nước cùng bùn đất chảy xuống Quốc lộ 70, tràn vào nhà dân. Rất may, không có thiệt hại về người.

Chính quyền xã Phú Khê đã cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, dọn dẹp, di chuyển tài sản. Quốc lộ 70B đoạn Đền Đá Thờ (đường từ huyện Cẩm Khê cũ đi huyện Yên Lập cũ) đang tạm thời bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to khiến 20 nhà dân bị hư hỏng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán 372 hộ dân (khoảng 1.467 nhân khẩu) đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.