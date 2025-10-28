Chiều 28/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật diễn biến lũ trên các sông ở hai thành phố Huế và Đà Nẵng.

Theo đó, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế), trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao. Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống chậm.

Người dân chèo thuyền trên phố ở Hội An (Đà Nẵng) ngày 27/10. Ảnh: Hà Nam

Cụ thể, mực nước lúc 14h ngày 28/10 trên một số sông như sau: sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,78m, trên báo động (BĐ) 3 là 0,28m; sông Hương tại trạm Kim Long là 4,68m, trên BĐ3 1,18m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa là 9,85m, trên BĐ3 0,85m; sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn là 16,10m, trên BĐ3 1,1m; tại trạm Câu Lâu là 5,25m, trên BĐ3 1,25m và trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,09m, trên BĐ1 0,59m.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng tiếp tục dao động ở mức cao và duy trì ở trên mức BĐ3.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết, từ sáng sớm nay, mực nước trên các sông ở Đà Nẵng đạt đỉnh, rút chậm. Tuy nhiên, đầu giờ chiều, mực nước thượng lưu sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu dao động ở mức cao trên BĐ3.

Trong 24 giờ tới, đỉnh lũ trên sông Vu Gia khả năng cao hơn BĐ3 từ 1-1,5m; trên sông Thu Bồn, đỉnh lũ vượt mức lịch sử từ 0,1-0,4m; sông Hàn sẽ vượt BĐ3 khoảng 0,2m, còn sông Tam Kỳ lên xấp xỉ BĐ3.

Lũ trên sông Trà Khúc có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt ở các xã, phường tại Huế và Đà Nẵng trong 24 giờ tới. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tại hai thành phố này tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi.

Cũng trong chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 28-30/10, khu vực Huế và Đà Nẵng vẫn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; cảnh báo cường suất mưa lớn (>150mm/3h). Từ 30/10, mưa lớn ở khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Từ đêm 30/10, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.