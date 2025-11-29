Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h ngày 29/11, tại khu vực tầng hầm thẩm mỹ viện nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Tâm

Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra hoả hoạn, bên trong cơ sở có khoảng 10 người, bao gồm cả khách hàng và nhân viên.

Ngay khi phát hiện có khói và lửa, đội ngũ bảo vệ của thẩm mỹ viện hô hoán, đồng thời phối hợp cùng người dân xung quanh sử dụng nhiều bình chữa cháy mini để khống chế đám cháy. Toàn bộ khách hàng và nhân viên trong thẩm mỹ viện đã kịp thời di tản ra ngoài an toàn.

Một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu bị phong toả để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: Minh Tâm

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, xe cấp cứu cũng được bố trí để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu bị phong toả để phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng 30 phút có mặt, lính cứu hoả đã khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn không để lan rộng sang các khu vực lân cận.

Hàng chục cảnh sát đã kịp thời khống chế đám cháy, ngăn không để lan rộng. Ảnh: Minh Tâm

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.