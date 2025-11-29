XEM CLIP:

Đến 15h30 ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường một vụ nổ lớn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Bưa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày. Người dân sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Thị Bưa nghe thấy một tiếng nổ cực lớn. Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng nặng sau vụ nổ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường. Ảnh: MK

Theo hình ảnh từ camera an ninh của một nhà dân trong khu vực, tiếng nổ lớn đến mức làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà, dù chúng cách hiện trường hàng chục mét. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng trình báo lên chính quyền địa phương.

Hiện tại, toàn bộ khu vực quanh căn nhà gặp sự cố và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa đã được phong tỏa, không cho người lạ ra vào nhằm phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo xã Nhuận Đức xác nhận vụ nổ đã khiến một người tử vong. Nạn nhân là nam giới, tuy nhiên, danh tính cụ thể vẫn chưa được công bố.