Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h ngày 22/7, hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng 19 chung cư CT2B, thuộc khu đô thị Gelexia Riverside (số 885 đường Tam Trinh, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi ngọn lửa bùng phát, họ nghe nhiều tiếng nổ lộp bộp phát ra từ căn hộ. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn từ ban công căn hộ lan lên các tầng phía trên.

"Nhiều cư dân phát hiện vụ cháy đã nhanh chóng tháo chạy theo lối thang bộ xuống dưới để đảm bảo an toàn", một nhân chứng cho biết.

Lửa và khói bốc lên từ căn hộ ở tầng 19 chung cư. Ảnh: Thanh Hà

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Đến hơn 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Ghi nhận tại hiện trường, cửa sổ căn hộ bị ám đen bởi khói, nhiều mảng bê tông bong tróc do tác động của nhiệt độ cao.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.