Hôm nay (8/4), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tiến (SN 1976, ở xã Nam Thụy Anh, Hưng Yên) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2015, vợ chồng bị cáo Tiến ký hợp đồng tín dụng, vay ngân hàng 5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng mảnh đất trị giá 6,7 tỷ đồng ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội.

Theo cáo buộc, sau khi phía ngân hàng giải ngân số tiền trên, vợ chồng Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, cũng không có mặt tại nơi cư trú. Quá trình kiểm tra tài sản đảm bảo sau cho vay, ngân hàng phát hiện địa chỉ thửa đất trên không đúng.

Địa chỉ thực tế của thửa đất mà ngân hàng nhận thế chấp nằm sâu trong ngõ với giá trị thẩm định lại chỉ có hơn 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, bị cáo nhờ người đưa cán bộ ngân hàng đến thẩm định một bất động sản của người khác tại vị trí mặt tiền đường Lĩnh Nam, với giá trị gấp nhiều lần.

Cụ thể, năm 2015, Tiến mua thửa đất nằm sâu trong ngõ kể trên với giá thỏa thuận là hơn 1,9 tỷ đồng. Thời điểm đó, Tiến không đủ tiền mua nên bị cáo hỏi thủ tục vay tiền ngân hàng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Để vay được số tiền lớn, Tiến nhờ người tìm một mảnh đất ở mặt đường Lĩnh Nam rồi nhờ chính người môi giới bất động sản đưa cán bộ ngân hàng xuống thẩm định tài sản đảm bảo.

Quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng có đề xuất trong báo cáo thẩm định nêu rõ: “địa chỉ thực tế của tài sản và địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau, cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

Đến khoảng tháng 8/2015, cán bộ ngân hàng đến bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam để xin xác nhận địa chỉ thửa đất. Khi đó, cán bộ phường cho biết UBND phường không cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất. Vào thời điểm đó, ngân hàng không quy định về việc phải lấy xác nhận địa chỉ thửa đất nên cán bộ tín dụng lập báo cáo đánh giá, đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng và được phê duyệt.

Ngày 22/9/2015, ngân hàng giải ngân số tiền 5 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị cáo Tiến đã sử dụng số tiền trên để trả tiền mua bất động sản và sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị cáo không thanh toán khoản nợ cho ngân hàng.

Đến tháng 8/2019, do không liên lạc được với Tiến, phía ngân hàng làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tiến ra cơ quan công an. Đại diện theo ủy quyền của phía ngân hàng đề nghị xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật và yêu cầu Tiến trả lại ngân hàng hơn 5 tỷ đồng, gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi lừa đảo chiếm đoạt được của ngân hàng 5 tỷ đồng, bị cáo bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn và không có nơi ở cố định.

Theo CQĐT, vợ của bị cáo không được Tiến bàn bạc, trao đổi về thửa đất được thế chấp có vị trí trong ngõ, không nằm ở mặt đường Lĩnh Nam để nhằm nâng giá trị tài sản đảm báo, giúp bị cáo vay được số tiền lớn hơn giá trị tài sản thế chấp. CQĐT xác định vợ của bị cáo Tiến không được hưởng lợi nên không xử lý đối với người này.

Được biết, 8/2023, Tiến bị TAND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Như vậy, cộng với bản án cũ Tiến sẽ phải chấp hành hình phạt 19 năm 6 tháng tù.